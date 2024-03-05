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Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи КС

Один із біатлоністів відправився на Кубок IBU
Сьогодні 18:36 128 0
Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи КС
Фото - biathlon.com.ua
#Денис Насико, #Юрай Санітра, #Віталій Мандзин

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої команди на заключні змагання Кубку світу в сезоні 2023-24 і провела зміну в складі, у порівнянні з минулим етапом. Віталій Мандзин замінив у команді Дениса Насика.

Про це повідомив головний тренер команди Юрай Санітра у коментарі для Суспільне Спорт.

Оновлений склад

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк
  • Віталій Мандзин

Для Мандзина це повернення до складу основної команди на етапи КС. До цього у сезоні 2023-24 він виступив у Рупольдингу та Обергофі. 

Біатлоніст Денис Насико відправився на етап Кубку IBU в Обертілліах, де вже потрапив у стартлист на індивідуальну гонку.

Перший із двох північноамериканських етапів Кубку світу прийматиме американський Солдьєр-Голлоу з 8 до 10 березня.  

Розклад 

  • П'ятниця, 8 березня. 21:25. Естафета — чоловіки.
  • Субота, 9 березня. 00:00. Спринт — жінки.
  • Субота, 9 березня. 21:25. Естафета — жінки.
  • Неділя, 10 березня. 00:00. Спринт — чоловіки.
  • Неділя, 10 березня. 18:00. Гонка переслідування — жінки.
  • Неділя, 10 березня. 19:50. Гонка переслідування — чоловіки.

Нагадаємо, Віталій Мандзин став віцечемпіон Європи-2024 у масстарті-60 серед юніорів та виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU.

Українці змагатимуться в індивідуальних гонках КС у Голменколлені.

Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.

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