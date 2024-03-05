Санітра оновив склад чоловічої команди на заключні етапи КС

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої команди на заключні змагання Кубку світу в сезоні 2023-24 і провела зміну в складі, у порівнянні з минулим етапом. Віталій Мандзин замінив у команді Дениса Насика.
Про це повідомив головний тренер команди Юрай Санітра у коментарі для Суспільне Спорт.
Оновлений склад
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Віталій Мандзин
Для Мандзина це повернення до складу основної команди на етапи КС. До цього у сезоні 2023-24 він виступив у Рупольдингу та Обергофі.
Біатлоніст Денис Насико відправився на етап Кубку IBU в Обертілліах, де вже потрапив у стартлист на індивідуальну гонку.
Перший із двох північноамериканських етапів Кубку світу прийматиме американський Солдьєр-Голлоу з 8 до 10 березня.
Розклад
- П'ятниця, 8 березня. 21:25. Естафета — чоловіки.
- Субота, 9 березня. 00:00. Спринт — жінки.
- Субота, 9 березня. 21:25. Естафета — жінки.
- Неділя, 10 березня. 00:00. Спринт — чоловіки.
- Неділя, 10 березня. 18:00. Гонка переслідування — жінки.
- Неділя, 10 березня. 19:50. Гонка переслідування — чоловіки.
Нагадаємо, Віталій Мандзин став віцечемпіон Європи-2024 у масстарті-60 серед юніорів та виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU.
Українці змагатимуться в індивідуальних гонках КС у Голменколлені.
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.