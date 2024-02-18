Антон Дудченко та Дмитро Підручний фінішували на 20 та 27 місцях відповідно

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо впевнено виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место, ставши 20-разовим чемпіоном світу та повторивши рекорд свого легендарного земляка Уле-Ейнара Б'єрндалена.

Друге та третє місця відповідно посіли латвієць Андрейс Расторгуєвс та француз Кентен Фійон-Має.

Ця гонка завершила чемпіонат світу. В останній день, нагадаємо, був проведений жіночий масстарт, в якому українка Христина Дмитренко посіла 27 місце.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове-Место, Чехія

18 лютого

1. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+0) 34:50,2

2. Андрейс Расторґуєвс (0+0+0+0) +15,1

3. Кантен Фійон-Має (0+0+1+0) +33,0

...

20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,3

27. Дмитро Підручний (1+1+2+0) +3:48,3

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.