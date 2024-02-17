Дмитренко: Треба було скористатися шансом на останній стрільбі

Українська біатлоністка розповіла про фінальний етап жіночої естафети на чемпіонаті світу в Нове-Место

Джерело - Чемпіон.

Христина Дмитренко зможе швидко відновитися після естафети на чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Место.

Про це українка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

- Христино, гарна гонка, 5-те місце... Для нас на даний момент — доволі непогана позиція. Хочу почати з останньої стрільби. Чотири закритих, завжди прикро, коли не влучаєш останнім, так?

- Так, прикро, але на останній стрільбі був шанс. Треба було ним скористатися, бо суперниці багато промахувалися та йшли на штрафні кола, тому не хотілось повторювати їхні помилки, відтак хотілось якомога швидше відстрілятися...

- Відчували, що якщо би п'ятий постріл був влучним, то могли зачепитися за 3-тє місце, чи це фантастика?

- Не знаю, бо я взагалі приходила на 8-му чи 7-му установку, тому навіть не думала за місця, які можу посісти, і взагалі про те, що може відбуватися. Багато хто помилявся і я вже не бачила, хто на якій позиції виходить із рубежу.

- Сьогодні взагалі такі історичні гонки. Наприклад, для естонок — вони вперше 4-ті. Для польської команди — вони дуже раділи, обіймалися там (6-те місце). 5-те місце для нас — високе, але ми знаємо, що в нас колись були медалі постійно в жіночій естафеті. Другий ЧС поки без медалей, але маємо великий оптимізм, особливо зважаючи на цей ваш виступ. У вас іще одна гонка важлива завтра. Як узагалі самопочуття?

- Мені було сьогодні важкувато на трасі. Ну, була легкість, але якось сильно закислялася і це попсувало настрій (сміється - прим. ред.), проте в основному нормально.

- Ви молода біатлоністка, тому є шанси відновитися до завтра...

- Так. Я знаю, що якщо, наприклад, сьогодні було тяжкувато, то завтра може бути легше. Тому буду розраховувати на це.

- Гонка, звичайно, буде дуже непроста. Така елітна гонка, престижна — масстарт. Уже виступати в топ-30 — це досягнення на чемпіонаті світу... Тренер сказав, що не буде ставити перед вами ніяких цілей. він уже вам вдячний за топ-30. А ви собі які цілі поставите завтра?

- (Усміхається) Я теж не буду ставити собі цілі, тому що краще я буду розраховувати не добру роботу на рубежі, по трасі, буду чіплятися за кожною суперницею, намагатись відпрацювати по максимуму, а там уже як вийде.

- А який головний висновок для себе ви зробили з цього ЧС? Ще залишається одна гонка, але все-таки...

- Ну, не знаю. В мене зараз нема такого, що це ЧС, що це щось таке "нічого собі!" (посміхається - прим. ред.)... Для мене це як якийсь там Кубок світу, такі самі відчуття й тут.

- Тож головний висновок — що ви відчули ЧС. І справді, це нічого особливого: ті самі гонки, ті самі біатлоністи, й себе не треба накручувати — тоді все буде нормально. Якщо вам удасться до будь-якої гонки (ОІ, ЧС чи КС) ставитися як до улюбленої справи, то все має бути.

- Так, теж так думаю (посміхається - прим. ред.)

- Перед естафетою ви сьогодні з дівчатами якось по-особливому налаштовувалися чи це була робоча атмосфера?

- Так, робоча атмосфера була і кожна дівчина відпрацювала на те, що може. Ми не тримаємо зла на те, що в когось щось не вийшло, бо в кожного бувають провальні старти. Й тому ми підтримуємо одна одну, пробачаємо якісь помилки.

Христина Дмитренко останньою отримала естафету, розпочавши свій етап сьомою. Українка на нуль відстрілялася у лежці та допустила три хиби у стрільбі стоячи, уникнувши штрафного кола. У підсумку Дмитренко змогла фінішувати на п'ятій позиції, що є повторенням рекорду сезону для жіночої збірної України з біатлону в естафеті.

Для 24-річної українки це дебютний чемпіонат світу в кар’єрі. За підсумками особистих виступів Дмитренко єдиною з українок відібралась до масстарту, який відбудеться у неділю, 18 лютого, початок – о 15:15.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати