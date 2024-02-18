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Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу

Масстартом завершився ЧС для біатлоністок
Сьогодні 16:09 322 0
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
#Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко фінішувала на 27 місці на чемпіонату світу в Нове-Место.

Гонку виграла француженка Жустн Бреза-Буше. Друге та третє місця відповідно посіли Ліза Віттоцці (Італія) та Лу Жанмонно (Франція).

Дмитренко припустилася трьох промахів, що завадило показати хороший результат. Втім її виступ на чемпіонаті світу у Чехії став дуже хорошим, що дозволило заявити про себе, як біатлоністку, від якої варто у майбутньому очікувати високих результатів.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове-Место, Чехія
Масстарт, жінки
18 лютого
  • 1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 34:37,2
  • 2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +31,2
  • 3. Лу Жанмонно (1+0+0+0) +56,7
  • ...
  • 27. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +4:17,9

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться сьогодні, 18 лютого, чоловічим масстартом. Початок о 17:30. У ньому виступлять українці Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

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