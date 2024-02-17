Зоц: 5-те місце — для збірної України завищений результат

Тренер жіночої збірної України з біатлону прокоментував результат естафети на ЧС в Нове-Место

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перевершила очікування, посівши п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

Про це розповів старший тренер жіночої національної команди Микола Зоц для Чемпіона.

— Пане Миколо, гарний результат — 5-те місце. Коли стріляла Христина, в біатлоні важко все закрити, може б, десь і вище піднялися... Які у Вас думки з цього приводу?

— (Посміхається - прим. ред.) Я завжди думаю — не треба гнівити Бога. Бо на сьогоднішній день, а я реально дивлюся на речі, 5-те місце — для нас завищений результат. Я знаю рівень команд. Не те, що за рахунок погодних умов ці команди прокололися, а скоріш за все за рахунок якогось психологічного моменту… Норвегія, Італія, Швейцарія — такі команди, які сильніші нас… Чехи… Не скажеш, що ми ідеально використали їх помилки. Бо якби ідеально використали, могли б за трійку поборотися. Але я не скажу, що це ми от сьогодні така сильна команда, що відповідає 3-му чи 5-му місцю чемпіонату світу.

— Взагалі сьогодні естафетна гонка сенсаційна. І естонки четверте місце, і польки шосте місце. Для обох команд це історичний успіх. Ми, звичайно, знаємо, що у нас завжди були медалі. Це, на жаль, другий чемпіонат, коли нема медалей — в естафеті саме жіночій, але ми знаємо, що зміна поколінь, і все непросто… Є нові імена. Який основний висновок можна зробити? Є одна гонка — масстарт, де Христина буде виступати — наша найуспішніша тут індивідуально… Якийсь, можливо, головний висновок із цього чемпіонату?

— Головний висновок — що можна працювати. Що в нас жіночий біатлон є. Він не пропав нікуди. Просто в занепаді трошки був. І є зараз... Ті роки народження, де в нас провал вийшов, ми вже нічого не зробимо, не знайдемо цих людей до 2006-го року… Але в нас є 3-4 дівчини, які можуть нам допомогти, й навіть підняти на вищий рівень нашу команду. Не такий швидкий процес, і я навіть не скажу, що на наступний рік, якщо працювати, стане краще, чи хоча б так буде, як зараз. Тому що треба йти на корінні зміни, підпускати молодих, а молоді не завжди будуть себе реалізовувати… Але в нас іншого шляху нема, і дай би Бог, щоб нам до Олімпіади більш-менш… От тоді можна за два роки… Я вірю, що можна зробити… За рік — ні, наступний рік ще буде такий, що трясти буде нас.

— Власне, поправлю себе. Я сказав, що нема медалей, але ще є завтрашній день, ще є сьогоднішній день. В біатлоні буває всяке. Ми з Вами говорили, що не треба захвалювати Христину, питань нема, але об'єктивно оцінюючи, вона всіх вразила. Завтра гонка непроста, дуже складна, "гонка корифеїв", але хтозна… Чи далека стартова позиція?

— (Посміхається) Це треба, щоб багато що зійшлось... Для Христини… Але я сказав, і на Суспільному, що я ніяких цілей на завтра не ставлю, бо вона вже втомилася психологічно. Яке місце буде, таке й буде. Завтра я її за будь-яке місце похвалю. Хай набирається досвіду, хай росте далі, хай працює, вже на майбутнє, на наступні сезони.

Нагадаємо, що жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС-2024 в Нове-Место.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться в неділю, 18 лютого, перегонами з масового старту в чоловіків і жінок.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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