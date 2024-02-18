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Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена

Підручний відстав від Антона на сім позицій
Сьогодні 18:10 490 0
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо впевнено виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место, ставши 20-разовим чемпіоном світу та повторивши рекорд свого легендарного земляка Уле-Ейнара Б'єрндалена.

Друге та третє місця відповідно посіли латвієць Андрейс Расторгуєвс та француз Кентен Фійон-Має.

Українські біатлоністи Антон Дудченко та Дмитро Підручний фінішували на 20 та 27 місцях відповідно. Дудченко припустився одного промаху, Підручний - чотирьох.

Ця гонка завершила чемпіонат світу. В останній день, нагадаємо, був проведений жіночий масстарт, в якому українка Христина Дмитренко посіла 27 місце.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове-Место, Чехія
Масстарт, чоловіки
18 лютого
  • 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+0) 34:50,2
  • 2. Андрейс Расторґуєвс (0+0+0+0) +15,1
  • 3. Кантен Фійон-Має (0+0+1+0) +33,0
  • ...
  • 20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,3
  • 27. Дмитро Підручний (1+1+2+0) +3:48,3

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

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