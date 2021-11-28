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Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу

Сьогодні 21:27 156 0
Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Біатлонний сезон стартував! Шведський Естерсунд порадував на вихідних справжньою зимовою погодою. Перший етап Кубка світу ще до старту виглядав доволі нестандартним, адже включав у себе лише дві дисципліни: індивідуальні гонки та спринти. Причому спринти і жінки, і чоловіки мали бігти наступного дня після виснажливих індивідуалок. Хтось в IBU явно вирішив, що раз сезон олімпійський, то завантажити спортсменів потрібно по повній від першого змагального дня. Перейдемо до розповіді про самі гонки у хронологічному порядку.

Індивідуальна гонка. Жінки

Незважаючи на хорошу та не дуже вітряну зимову погоду, підступність знаменитого поривчастого вітру в Естерсунді рандомним чином перетасувала фавориток у підсумковому протоколі. Наприклад, визнаний снайпер Ганна Еберг на домашній трасі настріляла аж сім кіл штрафу і фінішувала ближче до межі першої сотні, ніж до залікових очок. Її сестра Ельвіра підтвердила неймовірну швидкість на трасі, набрану у міжсезоння, але з п’ятьма хибами стала лише 18-ю. Не здивувала після своїх літніх проблем і Доротея Вірер. Чотири промахи плюс півхвилинна заминка на третій стрільбі дорівнюють 37-му результату. Традиційно швидкі, але невлучні норвежки теж не вразили. Марте Ройселанд стала десятою, і, мабуть, може бути від того задоволеною, адже володарка ВКГ минулого сезону, її подруга по команді Тіріль Екгофф зайняла тільки 30 місце.

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

Із відомих снайперок підтвердила свій клас австрійка Ліза Тереза Хаузер, яка з одним промахом стала другою. На останньому колі з нею вела відчайдушну заочну боротьбу Деніз Геррманн, але відіграти 7 секунд відставання після останньої стрільби колишня лижниця так і не зуміла. А тріумфаторкою першої гонки сезону стала чешка Маркета Давідова. Зазвичай її стрільбу важко прогнозувати, але тут вона створила невеликий спортивний подвиг, ставши однією з лише чотирьох біатлоністок, які закрили усі 20 мішеней. Це на додачу до традиційно високої швидкості на лижні. Десь можна було спрогнозувати четверте місце Дінари Алімбекової. Білоруска другий рік поспіль швидко влітає у новий сезон. А ось далі у фінішному протоколі коїться повний безлад, бо інших біатлоністок, що потрапили до першої десятки, там мало хто чекав. Там опинилися і дві росіянки, і представниці других ешелонів збірних Норвегії та Німеччини. Хто завгодно, крім наших.

Наші

Українки доволі прогнозовано розчарували. Олену Білосюк та Віту Семеренко Урош Велепець не включив до складу на індивідуалку, а наш снайпер Ірина Петренко не змогла вийти на старт через проблеми зі шлунком. В результаті у гонку пішли тільки чотири українки. З них Валентина Семеренко впоралася зі стрільбою, допустивши лише один промах фірмовим останнім, 20-м пострілом, а Юлія Джима непогано виглядала на лижні. Поєднати ж обидві біатлонні складові не вдалося нікому. Тож Валя стала 17-ю, Юля з трьома хибами 22-ю. Про інших краще було б промовчати, але для любителів статистики: Анастасія Меркушина з трьома промахами – 71-а, Катерина Бех із сімома – 107-а.

Індивідуальна гонка. Чоловіки

Господарі траси, серед яких Себастьяна Самуельссона та у меншій мірі Мартіна Понсілуому відносили до фаворитів гонки, її провалили не менш блискуче, ніж їхні співвітчизниці. 14 промахів і одне очко в залік Кубка світу на двох! Це за дуже високої швидкості кожного. Та в індивідуальній гонці стрільба важливіша за лижний хід, що другий рік поспіль не втомлюється доводити Стурла Легрейд. 20 влучань, хвилина переваги над найближчими переслідувачами, і лаври переможця у нагороду.

Взагалі, норвежці окупували більшість перших місць підсумкового протоколу. Другим став старший з братів Бьо, а 5-6 місця посіли Бьо-молодший, який цього разу не показав звичної гіпершвидкості та 23-річний Сіверт Гутторм Баккен, який тільки цього року, схоже, стане своїм у першій збірній Норвегії. Він по-легрейдівськи швидко відстрілявся в нуль, але швидкості свого колеги по команді поки не має. Третім призером гонки став Симон Дестьйо, який відіграв дві позиції на останньому колі, а ось його куди більш титулований співвітчизник Кантен Фійон Майє замкнув топ-8. Окремо потрібно відзначити 4-е та 10-е місця братів-канадців, відповідно, Скотта та Крістіана Гоу. Не вперше хтось із них пробивається до топ-10 в індивідуальних гонках за рахунок якісної стрільби, але так, щоб разом…

Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль

Наші

Українські біатлоністи посіли місця не вищі за жінок, але оцінювати їхній виступ потрібно значно позитивніше. Через ковід два перші етапи пропускає другий номер команди Артем Прима. Наш капітан Дмитро Підручний, як відомо, дуже не любить індивідуальні гонки. Тому для нього 28-е місце є непоганим досягненням, зважаючи на те, що він лише вдруге в кар’єрі набрав очки в індивідуалці. А ось Антон Дудченко і зовсім здивував зі знаком плюс. Усю гонку він біг приблизно в одні ноги з Підручним, настріляв ті ж самі 3 хвилини штрафу, а на останньому колі несподівано видав круту швидкість, відігравши 7 позицій та 10 секунд у самого Легрейда. Раніше Антон жодного разу не відзначався фінальними колами. Приємний прогрес.

Дебютант Кубку світу Денис Насико провів доволі грамотну гонку і був дуже близьким до набраних очок, але в результаті посів 41-місце. Менше секунди не вистачило йому до залікового пункту, який у нього вигриз – хто б ви думали – Самуельссон! Іншим двом українцям похвалитися немає чим: із трьома промахами Богдан Цимбал став 52-м, а Андрій Доценко – 76-м.

Спринт. Жінки

У недільній спринтерській гонці, як і очікувалося, багато що помінялося. Наприклад перша трійка призерок індивідуалки, у яких ніби зазвичай все в порядку зі швидкістю, не потрапили навіть до топ-10. Зате нарешті впоралася зі стрільбою Ганна Еберг, закрила всі мішені і впевнено виграла гонку. Компанію на п’єдесталі їй склали француженка Анаїс Шевальє-Буше та Марте Ройселанд, якій не стало на заваді навіть штрафне коло. А ось партнерка по команді останньої, Тіріль Екгофф, другий день поспіль провалилася. Спринт – це її стихія, але три хибних постріли та посередня як для неї швидкість на трасі привели головну фаворитку сезону аж на 28-е місце.

Відзначати ж потрібно господарок траси, які знову дуже сильно розпочинають сезон. У топ-10 забігли одразу три шведки, а Ельвіра Еберг стала найшвидшою ходом. Та якщо це нескладно було прогнозувати, то 4-е та 5-е місця білорусок Алімбекової та Соли потрібно розцінювати, як несподіванку. Білоруська збірна явно сподівається замахнутися на нагороди на Олімпіаді.

Наші

А от що збирається робити у Пекіні українська збірна, дуже непокоїть наших уболівальників. Спринт видався для дівчат значно гіршим навіть за не особливо вдалу індивідуалку. Лише одна спортсменка змогла забігти в очкову зону. Олена Білосюк із чистою стрільбою стала тільки 24-ю з програшем переможниці у хвилину та 22 секунди. Віта Семеренко з одним промахом 44-а, Юлія Джима з двома – 50-а. Катерина Бех та Валя Семеренко завершили змагання ближче до межі сотні, ніж до очок. Зовсім катастрофа вимальовується, якщо подивитися на швидкісні показники у гонці. У цьому компоненті в Джими 40-й результат, всі інші не потрапили навіть до топ-60. Величезні питання вимальовуються до панів Велепця та Бринзака. Правда, я й так знаю їхню відповідь. Ми, як завжди, готуємося до Олімпіади, і до лютого це стане головною відмазкою від будь-яких невдалих результатів.

Так, можна казати про пік форми у лютому, але ж як від нинішнього дна відштовхнутися так, щоб дістатися до хоч якогось пристойного піку?

Спринт. Чоловіки

Якщо господарки траси після невдалої індивідуалки всією командою провели роботу над помилками, то серед шведських чоловіків це зробив тільки один біатлоніст. Але як! Себастьян Самуельссон показав найкращу швидкість у гонці, відстрілявся на нуль і, зрозуміло, став переможцем. Друге та третє місця посіли норвежці Крістіансен та Бьо-старший. Домінування збірної Норвегії продовжується. Знову в першій десятці підсумкового протоколу четверо її представників. Причому тріумфатор індивідуальної гонки Легрейд сьогодні виступив ближче до своєї міжсезонної форми, ставши 37-м. Але у норвежців завжди є заміна лідерам. Цього разу нею став згадуваний Крістіансен. Відзначу друге поспіль потрапляння до топ-10 відносно молодого Баккена, якого підтримав 22-річний Філіп Андерсен.

Крім норвежців, трьох представників до чільної десятки – Жаклена, Дестьйо та Флорана Клода - делегували французи. Причому серед них не виявилося головної зірки. Кантен Фійон Майє завершив гонку лише в четвертому десятку. Але, мабуть, найбільш знакова подія дня відбулася далеко від перших місць протоколу. 19-річний Кемпбелл Райт із Нової Зеландії завоював перше очко для себе та своєї країни на етапах біатлонного Кубку світу. Сорокове місце з чистою стрільбою, мабуть, порадувало хлопчину більше, ніж Самуельссона – його перемога.

Наші

Українці в спринті непогано стріляли, а наш капітан так і взагалі влучив усі 10 пострілів, але це не допомогло хлопцям потрапити до топ-20. Підручний став 21-м, а Антон Дудченко з одним промахом розмістився трьома рядками нижче. Варто відзначити прогрес Антона у швидкості. Дмитра він випередив ногами відразу на 19 секунд, і за чистим лижним ходом потрапив до тридцятки кращих. Прогрес відчутний, і результати роботи Юрая Санітри, на відміну від праці Уроша Велепця, ми бачимо наочно. Якщо, звичайно, вести мову про позитивні підсумки. Та й у кубку націй чоловіки зараз восьмі, а дівчата – лише десяті. Коли таке було востаннє?

Щодо інших наших біатлоністів, то Богдан Цимбал посів 52-е місце, а дебютанти з команди Б Андрій Доценко та Денис Насико виступили зовсім невдало: 88-е та 106-е місця відповідно.

Другий етап Кубка світу пройде також у Естерсунді, він стартує наступного тижня, у четвер, 2 листопада. У програмі етапу спринти, персьюти та естафети.

Фото: IBU/Christian Manzoni

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