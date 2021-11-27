Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Winter is coming! Саме з цими словами, відомими в усьому світі, повертаються на спортивні арени зимові види спорту. Найцікавішим з них для українського вболівальника, безперечно, є біатлон. Змагання стрільців на лижах стартують вже прийдешньої суботи етапом у шведському Естерсунді.

Сезон 2021/2022 у біатлоністів буде включати в себе 10 етапів Кубка світу та Олімпіаду в Пекіні. У сучасному світі події на планеті змінюються дуже швидко, тому в цих планах звично для двох останніх ковідних років ще можуть статися зміни. Ті ж Олімпійські Ігри несподівано зависли у повітрі після сексуального скандалу і зникнення на батьківщині відомої тенісистки Шуай Пен. Все ж китаянка нібито знайшлася, і проведенню змагань знову нічого не загрожує. Так само, як і відвідуванню біатлонних стадіонів уболівальниками. Звичайно, щепленими і в масках. Але краще вже так, ніж спостерігати за порожніми аренами, як то було минулого сезону.

Відзначимо, що цього року IBU змінила декілька правил біатлону. Наведемо найважливіші зміни, що стосуються безпосередньо змагань:

1. В естафеті, якщо при її передачі не відбувається торкання між партнерами по команді, збірна отримує двохвилинний штраф. Раніше це каралося дискваліфікацією.

2. За рівності очок за результатами попередніх гонок поточного етапу у спортсменів при відборі до мас-старту враховуватиметься найкращий виступ на Кубку світу цього сезону, а за рівності і цього показнику – більш низький (чим нижче, тим краще) показник кваліфікаційних очок IBU.

3. Найцікавіше з глядацької точки зору. Якщо спортсмен раптом розуміє, що пропустив заїзд на штрафне коло, він може повернутися назад і пройти його. Звичайно, не заважаючи іншим учасникам.

Оскільки сезон є олімпійським, то на нас чекають тактичні ігри з пропусків багатьма спортсменами деяких етапів заради кращої підготовки до пекінських стартів, адже на Олімпіаді доведеться бігти на висоті майже у півтора кілометри. Головні фаворити сезону, скоріш за все, цього робити не будуть, адже кришталеві глобуси їх теж цікавлять. На те вони і головні фаворити. Прості смертні біатлоністи, включно з українськими чоловічою та жіночою командами, будуть намагатися вивести себе на пік форми до лютого. Саме про фаворитів та українців поговоримо далі.

Чоловіки

І попередній біатлонний рік, і передстартові гонки нинішнього сезону вказують на те, що головна боротьба буде вестися між представниками збірних Норвегії та Франції. Фаворитами у цій парі вважатимуться, ясна річ, норвежці. Адже вони посіли чотири з п’яти перших місць у індивідуальному заліку торік і мають у своєму складі триразового поспіль володаря Великого кришталевого глобусу (ВКГ) Йоганнеса Тінгнеса Бьо, а також минулорічного зухвалого дебютанта Стурлу Холм Легрейда, який до останньої гонки намагався видерти престижну нагороду з рук найкращого біатлоніста світу. Цікаво, що на листопадових тренувальних гонках у Шушені обидва не вразили. Бьо-молодший через свою невелику застуду (чи спробу приховати свій справжній рівень готовності зараз, адже така відмовка у Йоганнеса зустрічається вже не вперше) просто не брав участі у змаганнях. Стурла ж стріляв, як завжди, непогано, а ось зі швидкістю в нього були проблеми не тільки на традиційному останньому колі. Можливо, він якраз і готується в першу чергу до Олімпіади.

Крім двох лідерів минулого сезону, норвежці можуть розраховувати на Тар’єя Бьо, який, до речі, виграв мас-старт у Шушені, Йоганнеса Дале та Ветле-Шостада Крістіансена. Тобто, вибір швидкісних спортсменів у них є величезним. Плюс один справжній снайпер, король індивідуалок, Стурла.

Французів у топ-10 минулого сезону було троє. Головним суперником скандинавів вважається Кантен Фійон-Майє. Він є таким собі поєднанням швидкості Бьо-молодшого та точності Легрейда, але все ж поступається обом у їхніх найкращих якостях. Емільєна Жаклена можна вважати свого роду темною конячкою. У своїх найкращих гонках, особливо у персьютах, він показує шалену швидкість, а також вражаючу швидкість і точність стрільби. Але так само здатен завалити всю гонку на першому ж рубежі. Якось передбачити його хороший чи поганий день не видається можливим. Несподівано повернувся до свого найкращого рівня Симон Дестьйо. Та все ж до перших двох номерів своєї збірної він трохи не дотягує.

Кого варто відзначити ще? В першу чергу, шведа Себастьяна Самуельссона. Ровесник Легрейда так само є класним снайпером, і за останні два роки дуже додав на лижні. Співвітчизник Самуельссона, Мартін Понсілуома, перевершує Себастьяна у швидкості, але стабільність у стрільбі йому поки не підкоряється. Не варто скидати з рахунків 32-річного італійця Лукаса Хофера. Він, хоч і має проблеми на рубежі, ногами працює все ще здорово, і у вдалі дні цілком претендуватиме на подіуми.

А ось визнані авторитети у біатлонному світі, збірна Німеччини, ніяк не пройде зміну поколінь. Лідер команди, Арнд Пайффер, закінчив кар’єру ще до завершення минулого сезону. На пенсію пішов і Симон Шемпп. Рівноцінної заміни їм поки не видно, тож Бенедікту Доллю та Еріку Лессеру доведеться віддуватися за всіх. Навряд чи здивує нас у майбутньому сезоні і збірна Росії. Чи то заборона мельдонію так вплинула, але українці точно сумувати від цього факту не будуть.

Наші

Підопічних Юрая Санітри на старті сезону спіткали великі проблеми. Незважаючи на зроблену вакцинацію, на зборі у Бейтостолені на коронавірус захворіли спочатку Артем Прима та Сергій Семенов, а потім заразилися Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко. Як і зазвичай у спортсменів, симптоми були легкими, але перші два етапи ця п’ятірка має пропустити. Одна радість: до лідера та капітана команди Дмитра Підручного зараза не дісталася. Разом з ним в Естерсунді виступлять Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Оскільки минулого сезону чоловіча команда посіла восьме місце у Кубку націй, завоювавши квоту у п’ять біатлоністів на гонку, ще двох спортсменів до головної збірної довелося добирати через контрольне тренування команди Б. Його виграв Сергій Телень, але на Кубок світу він поки не зможе потрапити через доволі нетривіальну причину. Сергія призвали до армії, і під час першого етапу він якраз буде приймати присягу. Правда, у четвер йому вдалося виступити у спринті на Кубку IBU, де він посів 29-те місце з чистою стрільбою, програвши майже дві хвилини ходом переможцю. Тобто, розуміємо, які перспективи в нього були б у Естерсунді. Правда, не вищі вони і в Дениса Насика та Андрія Доценка, котрі таки до Швеції відправляться.

Стосовно цілей чоловічої збірної на сезон, то про якісь медалі мова, очевидно, може йти хіба у випадку неймовірного збігу обставин, і то тільки у Дмитра Підручного. Якщо його не підведе хвора спина, то десь, може, вдасться зробити прорив. Але особливо розраховувати на це не варто. Завдання всіх інших – постаратися набирати максимально можливу кількість очок до заліку Кубка націй. В ідеалі – потрапити до топ-10, забезпечивши і на наступний рік квоту у п’ять біатлоністів на гонку.

Жінки

Серед представниць прекрасної статі так само, як і у чоловіків, перші дві сходинки минулорічного загального заліку належали норвежкам. Тіріль Екгофф за своїми талантами дуже нагадує Йоганнеса Тінгнеса Бо. Її ураганна швидкість дає можливість компенсувати невеликі хиби у стрільбі. Тим не менше, відсоток влучності Екгофф у попередньому сезоні був найвищим у кар’єрі – 82,7%. Не захмарні цифри, але прогрес норвежки у цьому компоненті продовжується, тому лише в індивідуальних гонках вона не буде входити до числа головних фаворитів. Варто відзначити, що гонки у Шушені для Екгофф склалися не дуже вдало. Чи варто хвилюватися шанувальникам норвежки, побачимо вже на перших етапах. Трохи повільніша, але влучніша за Екгофф Марте Ройселанд. І, нарешті, третьою норвежкою у минулорічному топ-10 була Інгрід Тандреволд. Цікаво, що за такого представництва у чільній індивідуальній десятці Норвегія у заліку естафет опинилася тільки на третьому місці. Адже четвертої подібної за рівнем біатлоністки у Норвегії просто немає.

Коло претенденток на боротьбу з норвежками у жінок є значно ширшим, ніж у чоловіків. Стосується це, правда, більше окремих гонок, ніж ВКГ. Розпочнемо із сусідок-скандинавок зі збірної Швеції. В першу чергу, маються на увазі сестри Еберг. Старша, Ганна, більше відома своїми снайперськими здібностями. Але й на лижні задніх не пасе. Молодша, Ельвіра, минулого року ракетою увірвалася до жіночого біатлону. Правда, надовго її запалу не вистачило, і з лютого вона виглядала блідо. Перед стартом цього сезону Ельвіра знову показує чудову швидкість і вряди-годи якісну стрільбу. У домашньому Естерсунді вона точно входитиме до кола фаворитів, а ось як буде далі, подивимось.

У німкень ситуація не настільки сумна, як у чоловіків, але і для особливого оптимізму в них приводів немає. Крім стабільної Франциски Пройсс є швидка колишня лижниця Деніз Херрманн, а далі тільки повільні снайпери на кшталт Яніни Хеттіх.

Француженки мають більше сильних біатлоністок: Анаїс Шевальє-Буше, Жустін Бреза, Жюлья Сімон, але вони є вкрай нестабільними. Остання з переліку ледь не виграла торік залік мас-стартів, але навіть двох перемог у окремих гонках для цього їй не вистачило.

Згадаємо і білоруську команду, яка вперше після відходу Дар’ї Домрачевої повернулася в топ. Снайпер Дінара Алімбекова та неймовірна швидка Анна Сола готові до боротьби за найвищі місця.

Окремо відзначимо записну красуню, італійку Доротею Вірер. Навряд чи найближчим часом від неї варто очікувати звичних результатів. У міжсезоння дворазова володарка ВКГ страждала на безсоння, потім лікувала шлунок. В результаті на передсезонці в Ідре нічого особливого не показала, тому, мабуть, основний упор зробить на Олімпіаду.

Наші

Біля керма жіночої збірної України знову став словенський фахівець Урош Велепець. Зроблено це було задля того, щоб зібрати більшість спортсменок під орудою одного тренера. Самопідготовка з особистими тренерами ледь не у кожної спортсменки у минулих сезонах явно не йшла команді на користь. Зовсім усіх зібрати не вдалося, адже сестри Семеренко готувалися з Грігорієм Шамраєм, Дар’я Блашко – з Володимиром Махлаєвим, та й без сім’ї Меркушиних теж не обішлося. Тим не менше, більшість біатлоністок працювали з Велепцем.

Неприємна новина у міжсезоння була одна. Ганна Кривонос дуже невдало впала на зборі в Італії, тому підготовка однієї з найбільш обдарованих українських спортсменок (за версією Олени Білосюк-Підгрушної) виявилася зім’ятою. Кривонос виступить на кубку IBU. Зате обійшлося без випадків ковіду, незважаючи на те, що жіноча збірна разом із чоловічою перебувала на зборі у Бейтостолені.

Жіноча збірна України, як і чоловіча, за підсумками минулого сезону отримала квоту у п’ять біатлоністок на кожну гонку Кубку світу. А бажаючих зайняти ці місця виявилося вдвічі більше. Відбір на Кубок світу українки проводили на стартах у Шушені і видатних результатів там не показали. В першу чергу, ходом. Правда, президент федерації біатлону Володимир Бринзак залишився задоволеним. Зокрема, він зазначив, що через часткову заборону з цього сезону фторовмісних змащень не були задіяні прискорювачі, щоб заощадити матеріал на сезон. Зазвичай сказане паном Бринзаком потрібно ділити на 10, але, наприклад, Дар’я Блашко, яка цілковито провалила старти у Шушені, на кубку IBU у четвер посіла третє місце у спринті навіть з одним промахом. Тож, можливо, не все настільки погано зі швидкістю у наших дівчат. До Естерсунду відправилися Юлія Джима, Олена Білосюк, Віта і Валя Семеренко, Ірина Петренко (Варвинець) та Анастасія Меркушина.

Головним стартом сезону для нашої збірної, зрозуміло, буде Олімпіада. Відверто кажучи, шанси українок там не виглядають високими, але поборотися у індивідуальній гонці та естафеті дівчата спроможні. Тренери підводитимуть спортсменок таким чином, щоб пік форми припав на лютий. Чи вийде – подивимось, адже у Пхенчхані Велепцю цього зробити не вдалося, через що він і був звільнений зі збірної у перший свій прихід.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Перший етап Кубку світу з біатлону стартує у суботу, 27 листопада, о 12.45 індивідуальною гонкою серед жінок. Пам’ятаємо, що останні два роки у перших гонках сезону Юлія Джима піднімалася на подіум. Скоро дізнаємося, наскільки Бог любить трійцю.

Фото: biathlon.com.ua