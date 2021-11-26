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Підручний розкрив деталі спалаху коронавірусу у збірній України

Сьогодні 19:25 443 0
Капітан - про тренування в умовах самоізоляції
Підручний розкрив деталі спалаху коронавірусу у збірній України
Фото Getty Images
#Підручний

Джерело - sport.24tv.ua.

Тренерський штаб та керівництво збірної України з біатлону швидко відреагувало на спалах коронавірусу у команді.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Збірна України вимушена була швидше завершити збір у норвезькому Бейтостолені через випадки заражень на COVID-19. За словами Підручного, біатлоністи могли підчепити вірус в аеропорту чи в літаку.

Через зараження більша частина команди відправилася на самоізоляцію та пропустить перший етап Кубка світу у шведському Естерсунді (27-28 листопада). Всі відсторонені спортсмени перехворіли у легкій формі.

Тренерський штаб та керівництво збірної швидко на це відреагувало. Нас всіх розселили по одному, аби не контактувати між собою, всі зустрічі відбувалися тільки в масках і на свіжому повітрі. Хто не хворів - ходив на тренування,

Щоб не наражати на небезпеку інших спортсменів, біатлоністи збірної України змінили графік своїх тренувань. Зокрема, ранкове тренування українці розпочинали о 6:50, коли інші команди - о 9:00-10:00", - зазначив Підручний.

Нагадаємо, Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU.

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