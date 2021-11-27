Дудченко посів 24-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу

У Кубку світу відбулася другу гонка

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубку світу.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Андрій Доценко.

Найкраще серед українців виступив Антон Дудченко, який посів 24-е місце. Підручний став 28-им, Насико - 41-им, Цимбал - 52-им, Доценко - 76-им.

Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Легрейд. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Тар'єй Бо та француз Сімон Детьє.

Кубок світу

Чоловіки

Індивідуальна гонка, 27 листопада

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0

2. Тар'єй Бо (0+1+0+1) +59,2

3. Сімон Детьє (0+1+0+1) + 1:00,6

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24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

Раніше, Семеренко та Джима потрапили до ТОП-25 індивідуальної гонки на першому етапі Кубку світу в Естерсунді.