Білосюк потрапила до ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу

Лише одна українка набрала очки у звітній гонці

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді на першому етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт.

Україну у цій гонці представляли Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна) та Анастасія Меркушина.

Найкраще серед українок виступила Олена Білосюк, яка посіла 24-е місце. Олена не промахнулася жодного разу. Відзначимо, вона стала єдиною українкою, якій вдалося потрапити до ТОП-40 та набрати очки у спринті.

Шведка Ганна Еберґ стала переможницею гонки. Француженка Анаїс Шевальє та норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн відповідно посіли друге та третє місце у спринті.

Кубок світу

Жінки

Перший етап

Спринт, 28 листопада

1. Ганна Еберґ (0+0) 19:01,5

2. Анаїс Шевальє (0+0) +11,3

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1) +15,4

...

24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.