Білосюк потрапила до ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді на першому етапі Кубку світу відбувся жіночий спринт.
Україну у цій гонці представляли Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна) та Анастасія Меркушина.
Найкраще серед українок виступила Олена Білосюк, яка посіла 24-е місце. Олена не промахнулася жодного разу. Відзначимо, вона стала єдиною українкою, якій вдалося потрапити до ТОП-40 та набрати очки у спринті.
Шведка Ганна Еберґ стала переможницею гонки. Француженка Анаїс Шевальє та норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн відповідно посіли друге та третє місце у спринті.
1. Ганна Еберґ (0+0) 19:01,5
2. Анаїс Шевальє (0+0) +11,3
3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1) +15,4
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24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.