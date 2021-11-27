Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль

Необачність Едуарда Латипова коштувала йому можливості зійти на подіум на старті 1-го етапу Кубку світу

Росіянин Едуард Латипов курйозно змарнував можливість стати призером першої гони стартового етапу Кубку світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Під час чоловічої індивідуалки уродженець білоруського Гродно забув повернути на фінішну пряму і продовжив рух трасою.

До цього Латипов ішов на друге місце, втім на останніх метрах повернув на дистанцію замість того, щоб рухатися прямо та фінішувати.

Свою помилку Латипов усвідомив лише проїхавши десятки метрів. Одначе, на повернення у росіянина пішло понад 20 секунд, що не дозволило йому зійти на п'єдестал.

Як відомо, переможцем гонки став норвезький біатлоніст Стурла Холм Легрейд. Друге місце посів його співвітчизник Тар'єй Бьо, третім фінішував француз Симон Дітьо. Найкращим із українців став Антон Дудченко, який посів 24 місце.

Нагадаємо, українки Валя Семеренко та Юлія Джима фінішували у ТОП-25 індивідуальної гонки етапу Кубку світу з біатлону у шведському Естерсунді.

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