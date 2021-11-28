Лопес програв Камбососу та втратив пояси
Сьогодні 06:54 12602
УПЛ. Рух - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:55 862
Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 16:15 558
УПЛ. Шахтар завдяки голу Тете переміг Інгулець у 16 турі
Сьогодні 15:51 340 1
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:44 8924
Діалло забив феноменальний гол бісіклетою
Сьогодні 14:37 457
Білосюк потрапила до ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 13:22 453
Джошуа назвав умову, за якої він готовий відмовитися від реваншу з Усиком
Сьогодні 12:39 1865
Лопес не може розраховувати на реванш із Камбососом
Сьогодні 10:39 1144
Камбосос: Лопесе, прийми цю поразку як чемпіон - давай знову поб'ємося в Австралії
Сьогодні 09:39 951
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:04 242
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:21 3457
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:14 2154
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:08 5326
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:38 587
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским Андрій Твердохліб
Вчора 21:25 801
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 593
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль Сергей Хлюдзинский
Вчора 19:10 1732
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Вчора 14:59 977
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” Harry BettMan
Вчора 14:42 429 1
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою Андрій Твердохліб
Вчора 13:33 345
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 824
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів Андрій Дунець
26.11.2021 18:00 1071 1
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
26.11.2021 17:31 931
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля Андрій Дунець
26.11.2021 17:13 693
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Матч Бернлі - Тоттенгем перенесено через снігопад 26
17:10 Футбол Бетіс розібрався з Леванте. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 81
16:58 Футбол Інгулець - Шахтар 0:1. Огляд матчу 120
16:55 Пряма трансляція УПЛ. Рух - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE 862
16:42 Футбол Марлісон та Кравченко вийдуть в старті Металіста 1925 в матчі проти Руху 132
16:30 Формула 1 Засновник Вільямс помер у віці 79 років 199
16:15 Біатлон Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу 558
15:56 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Сіті - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 677
15:55 Футбол ПСЖ у більшості здолав Сент-Етьєн. Результати матчів 15 туру Ліги 1 198
15:51 Футбол УПЛ. Шахтар завдяки голу Тете переміг Інгулець у 16 турі 340 1
15:39 Бокс Гірн: Не можу повірити, що Камбосос переміг Лопеса 366
15:25 Футбол Дженоа Шевченка зіграв внічию з Удінезе. Результати матчів 14 туру Серії А 836
15:10 Біатлон Підручний: На Олімпіаді треба використовувати кожен шанс 223
14:57 Футбол Чернігів на виїзді переміг АФСК Київ у 20 турі Другої ліги 209
14:44 Біатлон Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 8924
14:39 Бокс Атлас: Лопесу та його батькові є чому повчитися 323
14:37 Блог Діалло забив феноменальний гол бісіклетою 457
14:24 Футбол Президент Миная: За грою ми перегравали Динамо 246
14:09 Бокс Редкач: Насолоджувався кожною секундою бою Лопес - Камбосос 414
14:03 Блог На стадіоні у Німеччині в кадр потрапили двоє дітей із келихами пива 258
13:55 Футбол Гвардіола заявив про бажання очолити збірну 325
13:49 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 1821
13:44 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 6402
13:39 Футбол Манчестер Сіті хоче підписати хавбека Лейпцига 263
13:22 Біатлон Білосюк потрапила до ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу 453

Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу

Сьогодні 16:15 558 0
Богдан Цимбал відібрався до гонки переслідування
Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
#Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді на першому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Андрій Доценко та Денис Насико.

Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 21-е місце поруч з ним фінішував Антон Дудченко - 24.

Перемогу здобув швед Сабестьян Самуельссон, другим прийшов на фініш норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0), трійку замкнув його співвітчизник Йоганнес Бо.

Кубок світу
Чоловіки
Перший етап
Спринт, 28 листопада
1.  Себастьян Самуельссон  (0+0)  22:33,5
2. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0)  +11,8
3. Йоганнес Бо  (0+0)  +12,2
...
21. Дмитро Підручний  (0+0)  +1:19,8
24. Антон Дудченко  (0+1)  +1:21,0
52. Богдан Цимбал  (0+1)  +2:04,9
88. Андрій Доценко  (1+0)  +3:00,1
106. Денис Насико  (2+2)  +3:30,0

Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.

Коментарі ()