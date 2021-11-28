Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді на першому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.
Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Андрій Доценко та Денис Насико.
Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 21-е місце поруч з ним фінішував Антон Дудченко - 24.
Перемогу здобув швед Сабестьян Самуельссон, другим прийшов на фініш норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0), трійку замкнув його співвітчизник Йоганнес Бо.
Кубок світу
Чоловіки
Перший етап
Спринт, 28 листопада
1. Себастьян Самуельссон (0+0) 22:33,5
2. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0) +11,8
3. Йоганнес Бо (0+0) +12,2
...
21. Дмитро Підручний (0+0) +1:19,8
24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0
52. Богдан Цимбал (0+1) +2:04,9
88. Андрій Доценко (1+0) +3:00,1
106. Денис Насико (2+2) +3:30,0
Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.