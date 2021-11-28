Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу

Богдан Цимбал відібрався до гонки переслідування

Джерело - Чемпіон.

У шведському Естерсунді на першому етапі Кубку світу відбувся чоловічий спринт.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Андрій Доценко та Денис Насико.

Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 21-е місце поруч з ним фінішував Антон Дудченко - 24.

Перемогу здобув швед Сабестьян Самуельссон, другим прийшов на фініш норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0), трійку замкнув його співвітчизник Йоганнес Бо.

Кубок світу

Чоловіки

Перший етап

Спринт, 28 листопада

1. Себастьян Самуельссон (0+0) 22:33,5 2. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0) +11,8 3. Йоганнес Бо (0+0) +12,2 ... 21. Дмитро Підручний (0+0) +1:19,8 24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0 52. Богдан Цимбал (0+1) +2:04,9 88. Андрій Доценко (1+0) +3:00,1 106. Денис Насико (2+2) +3:30,0

Нагадаємо, Блашко взяла другу бронзу поспіль на етапі Кубка IBU.