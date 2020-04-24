Ситуація з російським біатлоністом Олександром Логіновим, в номер якого увірвалася антидопінгова поліція на чемпіонаті світу-2020 в італійському Антгольці, була досить неприємною.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Ситуація з Логіновим в Антгольці - це було вже занадто. Якщо ви хочете, щоб конкретно Логінов або будь-який інший спортсмен, якого ловили на допінгу, вже не виступали - змініть правила, покарання за різні види допінгу.

Якщо ви так хочете - поміняйте, ініціюйте комісію, щоб його вже вигнали повністю, не на два, а довічно або на чотири роки. Допустив він помилку чи це була система допінгу в Росії - це не має значення зараз.

Але тиснути під час змагань... Було видно, що це навмисна психологічна тиснява. У день перед стартом, о 6 ранку, до нього завалюються з автоматами карабінери, говорять не рухатися, і годину він сидить на ліжку, поки його обшукують - в день старту так не робиться. Якщо ми боремося за чистий спорт, прийдіть в день відпочинку, коли йому він не треба, і робіть свою справу.

Як на мене, це було занадто. Я не захищаю конкретно його або допінгістів - я теж проти цього, але є правила, і ми повинні їх дотримуватися. Якщо він виступає, то відбув своє покарання - що ви від нього хочете?" - сказав Підручний.