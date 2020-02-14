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Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:12 308 0
Збірна України візьме участь у чоловічому спринті на чемпіонаті світу
Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу
#Україна, #Прима, #Підручний

Джерело - biathlon.com.uа.

У суботу, 15 лютого, на чемпіонаті світу в Антгольці відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Актуально: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати

Склад збірної України:

9.  Сергій Семенов
25.  Дмитро Підручний
29.  Артем Прима
82.  Антон Дудченко
104.  Богдан Цимбал

Нагадаємо, Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу.

Раніше, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.

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