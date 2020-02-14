Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу

Джерело - biathlon.com.uа.
У суботу, 15 лютого, на чемпіонаті світу в Антгольці відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
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Склад збірної України:
9. Сергій Семенов
25. Дмитро Підручний
29. Артем Прима
82. Антон Дудченко
104. Богдан Цимбал
Нагадаємо, Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу.
Раніше, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.