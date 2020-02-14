Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу

Збірна України візьме участь у чоловічому спринті на чемпіонаті світу

У суботу, 15 лютого, на чемпіонаті світу в Антгольці відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

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Склад збірної України:

9. Сергій Семенов

25. Дмитро Підручний

29. Артем Прима

82. Антон Дудченко

104. Богдан Цимбал

Нагадаємо, Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу.

Раніше, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.