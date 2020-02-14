 Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію | Біатлон | Champion.com.ua
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Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію

Сьогодні 11:15 157 0
Чеський біатлоніст – про третє місце в змішаній естафеті на чемпіонаті світу
Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію
#Крчмарж, #Підручний

Джерело - sport.ua.

Біатлоніст збірної Чехії Міхал Крчмарж у боротьбі за бронзові медалі у змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці відчув полегшення, коли побачив, щоб Дмитро Підручний пішов на коло штрафу.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Не знаю, як нам вдалося сьогодні завоювати медаль, адже у нас не було високих результатів протягом сезону, і ми не вважалися фаворитами. Але ми виконали відмінну командну роботу. Сконцентрувалися на стрільбі, і в результаті у нас всього два додаткові патрони на всю команду! Ми дуже багато працювали над стрільбою на останньому зборі перед чемпіонатом світу, і це принесло свої плоди.

На останню стрільбу я прийшов третім, але насправді ця важка позиція, тим більш, що в 20 секундах за мною йшли 3-4 команди. Перед стійкою я хвилювався, тому що у Поклюці у мене було таке, що я останнім патроном не закрив мішень, а потім так і не зміг її закрити додатковими. Але тут мені вдалося уникнути цього, і я закрив п'яту мішень першим додатковим патроном.

Дмитро Підручний дуже сильно йшов ходом, тому вийшовши з рубежу, я відразу подивився на екран, щоб зрозуміти, як далеко він. Я побачив, що він пішов на коло штрафу, після чого мені вже було легше утримати третю позицію.

Що стосується наступних гонок, то там вже все може бути по-іншому. Але сьогодні у чеської команди і у мене особисто був хороший старт. Атмосфера в команді чудова, тому сподіваюся, у нас все вийде", - сказав Крчмарж.

Раніше, штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, чемпіонат Європи перенесли через відсутність снігу.

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