Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію

Біатлоніст збірної Чехії Міхал Крчмарж у боротьбі за бронзові медалі у змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці відчув полегшення, коли побачив, щоб Дмитро Підручний пішов на коло штрафу.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Не знаю, як нам вдалося сьогодні завоювати медаль, адже у нас не було високих результатів протягом сезону, і ми не вважалися фаворитами. Але ми виконали відмінну командну роботу. Сконцентрувалися на стрільбі, і в результаті у нас всього два додаткові патрони на всю команду! Ми дуже багато працювали над стрільбою на останньому зборі перед чемпіонатом світу, і це принесло свої плоди.

На останню стрільбу я прийшов третім, але насправді ця важка позиція, тим більш, що в 20 секундах за мною йшли 3-4 команди. Перед стійкою я хвилювався, тому що у Поклюці у мене було таке, що я останнім патроном не закрив мішень, а потім так і не зміг її закрити додатковими. Але тут мені вдалося уникнути цього, і я закрив п'яту мішень першим додатковим патроном.

Дмитро Підручний дуже сильно йшов ходом, тому вийшовши з рубежу, я відразу подивився на екран, щоб зрозуміти, як далеко він. Я побачив, що він пішов на коло штрафу, після чого мені вже було легше утримати третю позицію.

Що стосується наступних гонок, то там вже все може бути по-іншому. Але сьогодні у чеської команди і у мене особисто був хороший старт. Атмосфера в команді чудова, тому сподіваюся, у нас все вийде", - сказав Крчмарж.