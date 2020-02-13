Чемпіонат Європи перенесли через відсутність снігу

Джерело - biathlon.com.ua.
Чемпіонат Європи з біатлону, який повинен був стартувати в естонському Отепяя 26-го лютого, перенесений в білоруські Раубичі.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Причина зміни місця проведення змагань — відсутність снігу. Раніше з цієї ж причини місце проведення змінили вже два етапи Кубка IBU.
Після підтвердження готовності організаторів змагань в Раубичах, прийнято рішення, що чемпіонат Європи другий рік поспіль відбудеться в Білорусі.
Нагадаємо, Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу.
Раніше, України назвала склад на змішану естафету чемпіонату світу.