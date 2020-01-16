Джерело - biathlon.com.ua.
Український біатлоніст Дмитро Підручний провів спринт у Рупольдингу на своєму рівні.
Про це розповів сам біатлоніст.
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"Фізичний стан у мене зараз не найкращий. Я не на піку форми. Біглося сьогодні непогано. З огляду на результати - провів гонку на своєму хорошому рівні, йшов разом із лідерами світового біатлону. Якщо ти не Йоаннес Бо, то з промахами у спринті ловити нема чого. Небагатьом вдається з одним штрафним колом потрапити до ТОП-6 чи ТОП-3, а Йоганнес навіть дозволяє собі вигравати", - відзначив Підручний.
Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.
Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг