Гонка в рамках 5 етапу Кубка світу відбудеться 17 січня у Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад команди на класичну естафету в рамках п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

За національну команду побіжать Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Початок естафети о 15:30

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Відзначимо, що саме в такому складі збірна України виграла золото естафети Олімпійських ігор-2014 в Сочі.

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.

Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг