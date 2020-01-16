Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад команди на класичну естафету в рамках п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу.
За національну команду побіжать Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.
Початок естафети о 15:30
Актуально: Кубок світу. Жіноча естафета: Онлайн-трансляція. LIVE
Відзначимо, що саме в такому складі збірна України виграла золото естафети Олімпійських ігор-2014 в Сочі.
Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.
Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг