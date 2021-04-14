 Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021 | Betting | Champion.com.ua
ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 712
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:20 463
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 02:20 884
Челсі вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 594
ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було
Вчора 23:52 9007
Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022
Вчора 23:39 623
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція
Вчора 23:00 3784
Повернення Ярмоленка в Динамо не розглядається
Вчора 21:39 632 1
Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї
Вчора 18:24 2097
Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі
Вчора 15:15 586
Блоги
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 2999
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули Valeriy Ruchka
12.04.2021 19:27 445
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
12.04.2021 18:39 1587
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:37 768
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:24 325
Українець прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи скандальною російською піснею
Українець прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи скандальною російською піснею Valeriy Ruchka
11.04.2021 11:00 4048 1
Гімн України в Москві. Чумак виграв чемпіонат Європи
Гімн України в Москві. Чумак виграв чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
11.04.2021 09:54 1281
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:55 2940
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:48 2185
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
10.04.2021 16:17 4729
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:00 Беттінг Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021 126
02:51 Пряма трансляція Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 734
02:50 Блог 105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі 292
02:31 Блог Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр 1528
02:20 Футбол Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів 463
02:20 Бокс Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків 884
13 Квітня 2021
23:57 Футбол Челсі вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 594
23:53 Футбол ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 712
23:52 Футбол ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було 9007
23:39 Футбол Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022 623
23:25 Футбол Арсенал може звільнити Артету при певній умові 1918
23:11 Футбол Львів підписав аргентинського півзахисника 1830
23:00 Футбол Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція 3784
22:56 Баскетбол Визначено символічну п’ятірку та MVP Суперліги тижня 1859
22:40 Футбол Тоттенгем продовжить контракт з Соном 2052
22:24 Бокс Стала відома дата бою Гарсія - Фортуна 2631
22:10 Формула 1 Величезний будинок Шумахера виставлений на продаж 2266
21:56 Баскетбол Визначився бронзовий призер жіночої Суперліги 2051
21:39 Футбол Повернення Ярмоленка в Динамо не розглядається 632 1
21:25 Бокс Ф'юрі: Я стану найкращим боксером епохи, перемігши Джошуа 2398
21:09 Футбол Агент Агуеро прилетів до Барселони 2308
20:58 Кіберспорт Azov Wolves - Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 1922
20:56 Баскетбол Будівельник вдома впевнено переграв Хімік у Суперлізі 2051
20:39 Футбол Челсі зацікавився лідером Ювентуса 2533
20:25 Теніс Три українки потрапили до заявки основної сітки Ролан Гаррос 5169

Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021

Сьогодні 07:00 126 0
Ставте на 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Дортмунд – Манчестер Сіті. Аналіз першої гри команд. Вибір кращих парі в БК: Фаворит, 1хБет, Парі матч, Піннакл
Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021
матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів у другому матчі зустрінуться Борусія Дортмунд та Манчестер Сіті. Перша гра завершилася перемогою англійців 2:1. Такий результат залишає певні шанси дортмундцям. Оцінимо результат першої зустрічі та попередні досягнення клубів та створимо прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті.

Наші ставки

Парі матч: ТБ(3) з коефіцієнтом 1,95 Зробити ставку >>

Фаворит: "Обидві заб’ють" - да з коефіцієнтом 1,6 Зробити ставку >>

Піннакл: 1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,76 Зробити ставку >>

1xbet: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2 Зробити ставку >>

Борусія Дортмунд

Багато фахівців та звичайних вболівальників прогнозували розгром Дортмунду. Причиною таких думок – потужні виступи Манчестера в попередніх матчах ЛЧ на англійської першості. Та й німці не так впевненно діяли, як у попередніх сезонах. Багато Борусія пропускає, та втрачала очки з посередніми клубами в Бундеслізі.

Але прогнози не здійснилися. Борусія Дортмунд не поступалася по багатьом параметрам Манчестеру та відповідала атаками на загрози господарів. Незважаючи на швидкий пропущений гол, дортмундці не закрилися, а намагалися відігратися. Зі старту вийшов Марко Ройс. Він і забив єдиний гол за дортмундців. Нічия зберігалася до самого кінця, коли гравець Манчестера Фоден зрівняв рахунок.

Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021

Усі добре знають, що "Джмелі" віддають перевагу атаці. Команда в домашніх та й в гостьових матчах намагається забити. На попередньому етапі Дортмунд обіграв Севілью 3:2 та зіграв внічию 2:2. Кращий форвард Борусії Холанд провів 4 голи. Очевидно, що ставка буде робитися на нього у вирішальних матчах сезону.

Згадаємо нічию з Кельном у гостях 2:2 та поразку 2:4 від Баварії, а також виграш 4:0 у Шальке в чемпіонаті Німеччини. Таким чином, у попередніх 10 матчах у різних турнірах Борусія 8 раз грала на тотал більше. Враховуючи необхідність забивати Манчестер Сіті у домашній грі, можна припустити, що Дортмунд не буде сидіти в обороні. А значить голи будуть.

Манчестер Сіті

Цей сезон може стати найуспішнішим для "містян". Вони надпотужно грають у АПЛ, і стали майже чемпіонами. У Лізі чемпіонів поки що все складується добре для футболістів Манчестера. Команда Гвардіоли впевнено обіграла гладбахську Борусію в двох матчах 2:0 і 2:0. А в першій зустрічі здолала дортмундську Борусію 2:1.

Правда, такий рахунок не дозволяє англійцям розслаблятися. Хоча, манчестерці особливо і не розслаблялися в попередніх матчах. Навпаки, вони методично обігрували суперників. Достатньо згадати, як Манчестер Сіті виграв перед цим у Фулгема 3:0 та 2:0 у Гладбаха, Евертона та Лестера. У відмінному стані перебуває ключовий хавбек Сіті Де Брюйне. Саме він відкрив рахунок в матчі з Дортмундом.

Манчестер Сіті лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 14 очків. Це означає, що трофей АПЛ майже в кишені. А значить можна концентруватися на матчах Ліги чемпіонів. Для розуміння, у якому стані перебувають гравці Манчестер Сіті скажемо, що в попередніх 28 матчах команда перемагала 27 разів, поступившись лише раз. Висновки напрошуються самі.

Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті

Зустрічаються команди з сильною атакою. Але Дортмунду потрібно забивати хоча б один гол. Зрозуміло, що футболісти Манчестера намагатимуться забити ще. Тим паче, що команда дуже вдало проводить цей відрізок сезону. Тому очікуємо від суперників голів.

ТБ (3) – БК Парі Матч

Матчі Ліги чемпіонів часто бувають результативними, коли зустрічаються атакуючі суперники, один з яких повинен відігруватися. Ми наводили статистику результативності Борусії та перемог Манчестера. Сподіваємося, що команди не розчарують нас, та покажуть видовищну гру з голами.

Ставка в БК Парі матч: ТБ(3) з коефіцієнтом 1,95.

"Обидві заб’ють" - так – БК Фаворит

В першому матчі клуби добре комбінували і створювали моменти. Їм вдалося забити, і це не випадково. Скоріше за все, у подібному стилі суперники зіграють у Дортмунді. Господарі не будуть довго відсиджуватися в обороні, а підуть вперед. Звісно, гравці Манчестер Сіті будуть мати шанси на взяття воріт. Тому ставка на голи команд будуть доречними.

Ставка в БК Фаворит: "Обидві заб’ють" - да з коефіцієнтом 1,6.

1Х у першому таймі – БК Піннакл

Припускаємо, що в першому таймі Дормунд не опиниться у складній ситуації і ще не буде програвати. Манчестер Сіті також не стане надмірно ризикувати. Наш прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті враховує ці моменти. Тому велика ймовірність, що Дортмунд почне потужно, а суперник буде захищатися. Ставимо на непрограш господарів в першій половині.

Ставка в БК Піннакл: 1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,76

ТБ (1,5) у другому таймі – БК 1хБет

Велика ймовірність, що основні події будуть у другому таймі. Одна з команд, скоріше за все, піде в атаку. Тому шанси на голи стануть реальними. Робити прогнози на Лігу чемпіонів не так просто. Але це той випадок, коли передбачити сценарій гри цілком реально. Ставимо на верхній тотал у другому таймі.

Ставка в БК 1ХБет: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2

Коментарі ()
Произошла ошибка