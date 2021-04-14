Ставте на 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Дортмунд – Манчестер Сіті. Аналіз першої гри команд. Вибір кращих парі в БК: Фаворит, 1хБет, Парі матч, Піннакл

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів у другому матчі зустрінуться Борусія Дортмунд та Манчестер Сіті. Перша гра завершилася перемогою англійців 2:1. Такий результат залишає певні шанси дортмундцям. Оцінимо результат першої зустрічі та попередні досягнення клубів та створимо прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті.

Наші ставки

Парі матч: ТБ(3) з коефіцієнтом 1,95 Зробити ставку >>

Фаворит: "Обидві заб’ють" - да з коефіцієнтом 1,6 Зробити ставку >>

Піннакл: 1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,76 Зробити ставку >>

1xbet: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2 Зробити ставку >>

Борусія Дортмунд

Багато фахівців та звичайних вболівальників прогнозували розгром Дортмунду. Причиною таких думок – потужні виступи Манчестера в попередніх матчах ЛЧ на англійської першості. Та й німці не так впевненно діяли, як у попередніх сезонах. Багато Борусія пропускає, та втрачала очки з посередніми клубами в Бундеслізі.

Але прогнози не здійснилися. Борусія Дортмунд не поступалася по багатьом параметрам Манчестеру та відповідала атаками на загрози господарів. Незважаючи на швидкий пропущений гол, дортмундці не закрилися, а намагалися відігратися. Зі старту вийшов Марко Ройс. Він і забив єдиний гол за дортмундців. Нічия зберігалася до самого кінця, коли гравець Манчестера Фоден зрівняв рахунок.

Усі добре знають, що "Джмелі" віддають перевагу атаці. Команда в домашніх та й в гостьових матчах намагається забити. На попередньому етапі Дортмунд обіграв Севілью 3:2 та зіграв внічию 2:2. Кращий форвард Борусії Холанд провів 4 голи. Очевидно, що ставка буде робитися на нього у вирішальних матчах сезону.

Згадаємо нічию з Кельном у гостях 2:2 та поразку 2:4 від Баварії, а також виграш 4:0 у Шальке в чемпіонаті Німеччини. Таким чином, у попередніх 10 матчах у різних турнірах Борусія 8 раз грала на тотал більше. Враховуючи необхідність забивати Манчестер Сіті у домашній грі, можна припустити, що Дортмунд не буде сидіти в обороні. А значить голи будуть.

Манчестер Сіті

Цей сезон може стати найуспішнішим для "містян". Вони надпотужно грають у АПЛ, і стали майже чемпіонами. У Лізі чемпіонів поки що все складується добре для футболістів Манчестера. Команда Гвардіоли впевнено обіграла гладбахську Борусію в двох матчах 2:0 і 2:0. А в першій зустрічі здолала дортмундську Борусію 2:1.

Правда, такий рахунок не дозволяє англійцям розслаблятися. Хоча, манчестерці особливо і не розслаблялися в попередніх матчах. Навпаки, вони методично обігрували суперників. Достатньо згадати, як Манчестер Сіті виграв перед цим у Фулгема 3:0 та 2:0 у Гладбаха, Евертона та Лестера. У відмінному стані перебуває ключовий хавбек Сіті Де Брюйне. Саме він відкрив рахунок в матчі з Дортмундом.

Манчестер Сіті лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 14 очків. Це означає, що трофей АПЛ майже в кишені. А значить можна концентруватися на матчах Ліги чемпіонів. Для розуміння, у якому стані перебувають гравці Манчестер Сіті скажемо, що в попередніх 28 матчах команда перемагала 27 разів, поступившись лише раз. Висновки напрошуються самі.

Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті

Зустрічаються команди з сильною атакою. Але Дортмунду потрібно забивати хоча б один гол. Зрозуміло, що футболісти Манчестера намагатимуться забити ще. Тим паче, що команда дуже вдало проводить цей відрізок сезону. Тому очікуємо від суперників голів.

ТБ (3) – БК Парі Матч

Матчі Ліги чемпіонів часто бувають результативними, коли зустрічаються атакуючі суперники, один з яких повинен відігруватися. Ми наводили статистику результативності Борусії та перемог Манчестера. Сподіваємося, що команди не розчарують нас, та покажуть видовищну гру з голами.

Ставка в БК Парі матч: ТБ(3) з коефіцієнтом 1,95.

"Обидві заб’ють" - так – БК Фаворит

В першому матчі клуби добре комбінували і створювали моменти. Їм вдалося забити, і це не випадково. Скоріше за все, у подібному стилі суперники зіграють у Дортмунді. Господарі не будуть довго відсиджуватися в обороні, а підуть вперед. Звісно, гравці Манчестер Сіті будуть мати шанси на взяття воріт. Тому ставка на голи команд будуть доречними.

Ставка в БК Фаворит: "Обидві заб’ють" - да з коефіцієнтом 1,6.

1Х у першому таймі – БК Піннакл

Припускаємо, що в першому таймі Дормунд не опиниться у складній ситуації і ще не буде програвати. Манчестер Сіті також не стане надмірно ризикувати. Наш прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті враховує ці моменти. Тому велика ймовірність, що Дортмунд почне потужно, а суперник буде захищатися. Ставимо на непрограш господарів в першій половині.

Ставка в БК Піннакл: 1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,76

ТБ (1,5) у другому таймі – БК 1хБет

Велика ймовірність, що основні події будуть у другому таймі. Одна з команд, скоріше за все, піде в атаку. Тому шанси на голи стануть реальними. Робити прогнози на Лігу чемпіонів не так просто. Але це той випадок, коли передбачити сценарій гри цілком реально. Ставимо на верхній тотал у другому таймі.

Ставка в БК 1ХБет: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2