Для чого потрібен Покерматч промокод? Всі бонуси для новачків. Як створити акаунт, та проводити фінансові операції. Популярні питання клієнтів

еред багатьох онлайн покерних ресурсів найбільшою популярністю в українських гравців відзначається Покерматч. Це, мабуть, найвідоміший покер рум в Україні. Багато гравців створили особисті кабінети та приймають активну участь у турнірах з хорошими призами. Але не тільки вони приваблюють гравців. Під час реєстрації можна активувати в БК Покерматч промокод. Це дозволить отримати додаткові бонуси до вже існуючих на сайті.

Познайомимося з кращими іграми від Покерматч, дізнаємося про фінансові операції, які доступні клієнтам компанії, надаємо відповіді на популярні запитання.

Розмір депозиту Миттєвий бонус Бонус-код (промокод) Від 250 гривень ($10, €10) - 2 квитки на віндфол-турнір по 5 гривень - 25 турнірних гривень POKERMAX Від 500 гривень ($20, €20) - 2 квитки на віндфол-турнір по 5 гривень - 1 квиток на віндфол-турнір по 10 гривень - 50 турнірних гривень POKERMAX Від 2,000 гривень ($80, €80) - 2 квитки на віндфол-турнір по 20 гривень - 1 квиток на віндфол-турнір по 50 гривень - 200 турнірних гривень POKERMAX

Що означає Покерматч промокод?

Усі гравці знають, як приємно грати онлайн на турнірі та отримувати бонуси. Так, на сайті оператора діє бонусна програма. Бажаючі отримують фрібет та приймають участь у привабливих акціях. Але спочатку потрібно активувати Покерматч промокод під час реєстрації.

Як це зробити? Дуже просто, заходите на наш сайт та знаходите промокод Покерматч, копіюєте його та вставляєте в потрібне поле під час реєстрації. Якщо не припустилися помилки, то система прийме код. Промокод Покерматч – це унікальна комбінація символів. За допомогою неї клієнти отримують доступ до двох типів бонусів – миттєвого та з вимогами.

Для кожного бонусу існує свій Покерматч промокод. Тому потрібно уважно обирати ту чи іншу позицію, і не платати коди. Одразу скажемо, що промокоди від інших букмекерів не підходять. Потрібно лише користуватися правильними.

Бонуси Покерматч

Для нових гравців компанія Покерматч пропонує 12 бонусів – 6 без умов і 6 з умовами. Для кожного є певна сума поповнення рахунку. На сайті оператор є таблиця, в якій чітко вказані суми депозитів на назви промокодів Покерматч.

"Легкі бонуси". Для бонусів без умов назви кодів починаються зі слова "Free". Далі написане число, яке означає розмір депозиту. Наприклад, Покерматч промокод "Free5000" означає, що гравець поповнює баланс на 5000 гривень та отримає 2 квитки на віндфол-турнір по 50 гривень, 1 квиток на віндфол-турнір по 100 гривень і 500 турнірних гривень. Для інших "легких" бонусів існують свої умови.

Бонуси з умовами. Інший тип бонусів, для отримання яких гравці виконують певні умови. І вони також мають свою назву. Спочатку пишеться слово "First", а після нього – цифра, яка означає розмір першого депозиту. Тобто отримуємо унікальний Покерматч промокод, за яким легко ідентифікувати кожен бонус компанії.

Інші акції. Окрім вітального бонусу, клієнтам Покерматч доступні й інші акції. Серед них відзначимо такі:

"Козирні парі"

Рейк-гонка "Зимовий спринт";

Місії "Сімки Качалова";

"Новорічні місії".

З детальними умовами для кожної акції можна познайомитися на сайті оператора Покерматч. А ми відзначимо акцію "Козирні парі". Вона проводиться в певні періоди. Гравці поповнюють власний рахунок та отримують шанс заробити максимальний приз 100 тис. гривень.

Щоб долучитися до акції, клієнт повинен грати в Холдем за певними столами з лімітом від 0,5 гривень та збирати комбінації – пари дня. Кожного дня створюється нова пара, яка дає можливість отримати новий приз. Мінімальна винагорода – 1 гривня, максимальна – 100 тис.

Чому Покерматч пропонує так багато бонусів з промокодами?

Легко здогадатися, що оператор хоче залучити якомога більше клієнтів. А щоб досягти цієї мети, він і створює багато акцій та бонусів. Весь час з’являються нові акції з привабливими умовами. Не дивно, чому так багато гравців бажають зареєструватися саме на Покерматч.

Реєстрація на Покерматч

Створити акаунт на сайті оператора зможе кожен, кому виповнилося 18 років. Зареєструватися можна як на сайті, так і в мобільному додатку. Важливо вказати правильне ім’я та номер телефону. Заповнивши кілька полів, гравець подає заявку. Але це ще не все, потрібно підтвердити особу, приклавши скани документів.

Ідентифікація. Фінальний етап реєстрації на Покерматч. Гравець робить якісні скріншоти з перших сторінок паспорту з фото та відправляє файли адміністрації. Крім цього, необхідно зробити скрін з банківської карти, з якої клієнт збирається переказувати кошти на власний рахунок. Після нетривалої перевірки людина отримає дозвіл поповнити баланс та виводити кошти. На Покер матч вхід відбувається за логіном та паролем, як звичайно.

Ігри на Покерматч

Усі ігри на сайті Покерматч знаходяться в розділі "Казино". Якщо ми зайдемо, то побачимо, шо наступні жанри:

Слоти;

Живе казино;

Віртуальне казино;

Настільні ігри.

Клієнтів, перш за все, цікавить покер та турніри. Гравцям доступні популярні різновиди – Холдем, китайський та Ананас. А щоб скоріше набиратися потрібного досвіду, клієнти слідкують за іграми за допомогою стрімів. На початку є сенс грати в безкоштовних турнірах. З одного боку, гравець не ризикує великими сумами, а з іншого – має хорошу практику, а іноді ще зможе щось виграти.

Коли людина отримала певний досвід, вона пробує свої сили в грошових турнірах. В них є мінімальна ставка, яка не сильно завантажить баланс. Якщо будуть більш-менш гідні результати, то можна спробувати зіграти в більше рейтингових турнірах з хорошими призами.

Що стосується ігор в реальному часі, гравці завжди вражені вибором позицій від провідних провайдерів. У ігри можна грати в різний час протягом дня, а гравців зустрічатимуть привітні дилери в різних кімнатах. Гравці також можуть грати в онлайн-казино на своїх мобільних пристроях, смартфонах і планшетах. До ігор доступний мобільний браузер, і додатки не потрібні.

Турніри на Покерматч

На сайті оператора кожного дня проводяться турніри. Список опублікований в окремому розділі. Навіть з першого погляду на таблицю з турнірами стає зрозумілим, чому у Pokermatch відгуки зазвичай хороші. Найбільший приз отримують гравці в турнірі Холдем – до 1 млн. призовий фонд.

Мінімальний внесок для одного турніру – 25 грн., максимальний – 1000 грн. Багато клієнтів реєструються у відкритих фріролах. Вони доступні всім бажаючим. Особливий попит серед новачків, які здобувають досвід та ще й мають можливість щось заробити.

Для обраних клієнтів Покерматч онлайн Україна створені закриті фріроли. Для участі в них гравці повинні мати спеціальне запрошення. Вони отримують лист на електронну пошту, який є таким собі квитком на турнір.

Огляд сайту

Інтернет ресурс Покерматч – є платформа для ігор в казино із зручними інструментами. У лівій частині є меню з казино і посиланням для ставок на Паріматч, а з права розташовані кнопки реєстрації та входу в особистий кабінет. По центру розташований список з найближчими турнірами та посилання на бонуси.

Все, що стосується дизайну сайте Покерматч, то все зроблено таким чином, щоб гравці не мали проблем з пошуком пропозицій та розміщенням ставок. Ще одне, що свідчить про доброзичливе ставлення до гравців, це той факт, що сайт оператора працює на кількох мовах.

Навіть якщо беттор не знає жодної із запропонованих мов, у нього не повинно виникнути проблем із роботою на сайті. Розміщення заявок на турніри здійснюється за тим же принципом, що і у інших покерних румах.

Є ряд заборон для клієнтів Покермач. За різні порушення загрожує певний штраф. Найбільше порушення - гра з двох акаунтів, зареєстрованих на одне ім'я. Таким порушникам загрожує заморозка рахунку і навіть грошей з неможливістю їх отримання.

Служба підтримки

На сайті оператора Покерматч служба підтримки працює досить на хорошому рівні. Швидше за все приходять відповіді по онлайн чату. Буквально через 15 секунд консультанти дають вичерпну відповідь на питання. Можна задавати питання на різних мовах і отримувати повноцінні відповіді. Відкриваємо сторінку чату і знаходимо досить корисний формат питань.

Можна ставити питання щодо блокування рахунків по електронній пошті. Якщо у беттора раптом заморожується рахунок, потрібно написати звернення до оператора. Можна написати у відповідній формі. Правда, відповідь приходить з тією ж швидкістю, а іноді й довше, ніж при написанні в спеціальній формі.

Іноді є сенс спитати, як використати та де знайти Покерматч промокод. Оператори допоможуть вирішити цю проблему за декілька хвилин.

Способи оплати в Покерматч

Клієнти Покерматч при реєстрації обирають валюту для фінансових операцій – гривні, євро, долари, польські злоті. Потрібно одразу визначитися та обрати оптимальну валюту для переказів. Потім не можна буде змінити.

Клієнти обирають з таких платіжних систем:

Приват 24;

Монобанк;

Qiwi;

Webmoney.

Знову ж таки, потрібно обрати лишу одну систему, за допомогою якої можна поповнювати власний рахунок та виводити кошти. Якщо гравець обрав гривню, то мінімальний розмір поповнення – 1 грн. Приємною новиною є той факт, що під час транзакцій комісія не стягується.

Процес виведення та зняття дуже простий. Клієнт заходить у розділ "Мій рахунок" та обирає пункт "Зняти" або "Внести". Потім вказує бажану суму та створює заявку. Зрозуміло, що всі хочуть, щоб операції виконувалися якнайшвидше. І так воно є. Гравцям не доводиться чекати години, всі операції виконуються за кілька хвилин, або й швидше.

Досить цікавою та корисною є опція Перекази між гравцями. При бажанні клієнти переказують кошти зі свого рахунку на баланс іншого в системі Покерматч. Мінімальна сума – 145 грн. Тобто, не лише Покерматч промокод з бонусами доступний гравцям, а ще й така корисна функція.

Мобільний Покерматч

Мобільний сайт оператора відрізняється непоганою функціональністю і простотою в роботі. Всі кнопки і розділи розташовані на звичних місцях. Зокрема, гравці знайдуть посилання на додатки Андроїд, IOS, Windows та MAC.

У мобільній версії Покерматч доступні ті самі ігри та турніри, що й на сайті. Якщо натиснути на кнопку з трьох рисок, то активуються всі розділи та інструменти. Багатьох клієнтів цікавить питання, чи можливо отримати бонуси з промокодом Покерматч в телефоні. Одразу скажемо, що таке можливо.

Скачати Покерматч додаток зможуть як зареєстровані клієнти, так і звичайні користувачі. Вони працюють швидше ніж мобільна версія , а за своїми функціональними можливостями не поступаються основній версії.

Android

Завантаження інсталяційного файлу починається з натискання кнопки посилання. Рекомендуємо відразу завантажити його на телефон, щоб потім не переносити файл з комп'ютера на пристрій.

Після установки з'явиться приблизно таке ж меню, як і в мобільній версії. Беттор може зареєструватися, або зайти в особистий кабінет, або перейти до переліку турнірів. У додатку Android є прямі трансляцій матчів. Доступні такі ж бонуси. Розділи наповнені тими ж позиціями, що і на основному сайті компанії.

IOS

Завантажити інсталяційний файл IOS можна тільки в магазинах App Store для iPhone і iPad. Додаток адаптовано для пристроїв Iphone і Ipad. За наповненністю і функціоналом програма повторює варіант з Android. Багато клієнтів вже перейшли якщо не повністю, то в великій мірі на гру з додатків. Як виявилося, це зручні інструменти для гри в казино.

Однак є один важливий нюанс. Людям з проблемним зором краще користуватися планшетами або телефоном з широким екраном.

Відгуки клієнтів

Гравці, які грають в казино Покерматч, відзначають хороший вибір турнірів. Багатьох влаштовує наповнення розділів. Правда, звучать нарікання з приводу відсутності тоталізатора. Але цей напрям не є пріоритетним для компанії.

З приводу фінансових операцій особливого негативу не помічено. Бонусна програма Покерматч оцінюється позитивно. З одного боку, є вітальний бонус для якого діє Покерматч промокод, а з іншого - майже немає акцій і спеціальних бонусів, пов'язаних з визначними датами. З приводу мобільної версії і додатків більше позитивних відгуків. Гравці відзначають функціонал і оперативність при укладанні парі.

Більше хвалять гравці прямі трансляції у вигляді стрімів. Природно, що всіх влаштовує той факт, що можна подивитися роздачі та отримати корисний досвід. А ще багатьом хотілося, щоб був розділ статистики для певних турнірів. Хочеться вірити, що в майбутньому такий з'явиться.

Популярні питання

Що гравці можуть отримати, використовуючи Покерматч промокод?

Новачки отримують квитки на турніри, а також кошти для участі в цих турнірах.

Для чого потрібен Покерматч промокод?

Бонусні коди онлайн казино пропонуються в рамках маркетингових кампаній. Їх метою, як правило, є просування останніх азартних ігор, нових функцій сайту або просто самого казино. Просування за допомогою промокодів онлайн-казино дозволяє за короткий час охопити велику кількість клієнтів та заохотити нових гравців зареєструватися або переконати існуючих гравців спробувати нові ігри. Вони також можуть бути використані для мобілізації користувачів більше відвідувати казино, ніж раніше.

Де шукати промокоди Покерматч?

Все, що вам потрібно зробити, це перейти безпосередньо на сайт оператора за допомогою вірного посилання, і знайти потрібний код в таблиці вітальних бонусів. Потім ввести код в спеціальну форму. Інформація про його активацію чи відхилення повинна з’явитися негайно.

Який мінімальний депозит для бонусу з промокодом?

У таблиці вказані всі суми для кожного бонусу. Потрібно лише уважно прочитати та вибрати потрібну позицію.

Чи варто використовувати Покерматч промокод?

Звичайно. Це хороша можливість отримати винагороду лише за реєстрацію та поповнення свого рахунку. Також гравці отримують право на участь у багатьох турнірах та кошти для участі.

Чи законно грати в покер онлайн Україна?

Сайт Покерматч працює легально, тому всі клієнти нічого не порушують, граючи на власні кошти в онлайн покер.

Висновки

Ми зробили детальний огляд покерного руму Покерматч та пероканалися, що це дійсно один з кращих порталів на теренах України. Гравці обирають турнірі на свій смак та гаманець. Новачки отримують цінний досвід та покращують майстерність. Багато бонусів та акцій задовільняють навіть прискіпливих клієнтів.