 Прогноз на матч Зоря – ФК Львів | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Зоря – ФК Львів

Сьогодні 18:00 168 0
Знайомтеся з нашими ставками та прогнозом на матч Зоря – ФК Львів. Оцінка шансів команд, вибір кращих ставок від відомих букмекерів. Відомості про результати
Прогноз на матч Зоря – ФК Львів
Прогноз на матч Зоря – ФК Львів

В 17 турі чемпіонату України 7 березня зустрінуться Зоря Фк Львів. Луганчани після сенсаційної перемоги над Шахтарем закріпилися на третьому місці. Львівський клуб займає останнє місце, набравши 12 очок. Проаналізуємо шанси команд на зробимо прогноз на матч Зоря ФК Львів.

Прогноз на матч Зоря – ФК Львів у букмекерів

Ставка Букмекер Коефіцієнт Реєстрація
П2 у другому таймі Pari Match 1.76 Зробити ставку >
ТБ (2,5) 1xBet  1.75 Зробити ставку з промокодом 1XMAX >
Ф1(-1,5) Favorit 2,06 Зробити ставку >

Зоря

Команда Скрипника вдало стартувала у другій половині першості, перемігши в трьох зустрічах. Спочатку луганчани обіграли вдома Десну з рахунком 2:1. Поєдинок проходив у рівній боротьбі. Чернігівські футболісти довго зберігали паритет, відігравшись ще в першому таймі. У другій половині Гладкий забив гол, який став переможним.

У гостьовому поєдинку з Маріуполем Зоря виграла з рахунком 1:0. Тоді також була рівна гра, але гості забили в першому таймі. Господарі могли ще відігратися, але в декількох епізодах виручив воротар Зорі Василь.

Найбільше вразив матч Зорі з Шахтарем. І хоча це прогноз на матч Зоря Фк Львів, але потрібно окремо сказати про поєдинок з гірниками. Зрозуміло, що футболісти Шахтаря володіли ініціативою, та створювали моменти, але м’яч жодного разу так і не перетнув лінію воріт. Більше того, наприкінці поєдинку червону карточку отримав Жуніньо. Здавалося, що все, у Зорі ніяких шансів немає втримати бодай очко. Але якимось дивом на додатковій хвилині Іванисеня забив на четвертій доданій хвилині.

Ця перемога Зорі порушила плани Шахтаря на перше місце. Тепер відрив від Динамо становить 4 очки. Зараз Зоря на 2 бали випереджає четверту Десну та на 4 очки Ворсклу. Очевидно, що ця трійка розіграє дві путівки в Лігу Європи. Щоб впевнено почувати себе, футболісти Зорі повинні без питань обігрувати команди рівня ФК Львів. Тобто мотивація у гравців повинна бути максимальною на всі поєдинки, які залишилися.

Прогноз на матч Зоря – ФК Львів

ФК Львів

Коли грає Львів, завжди очікується поразка. Так вже виходить, що команда – абсолютний аутсайдер сезону. Спостерігаючи за матчами львів’ян, складається враження, що це Чемпіонат України, перша ліга.

Перший матч у другій половині чемпіонату з Минаєм склався вдало для ФК Львів. Уже в першому таймі львівські футболісті двічі добивалися успіху. І хоча суперник володів ініціативою, він забив лише одного разу. В результаті перемога 2:1.

Після цього ФК Львів програв без шансів двічі. Спочатку була поразка від Колосу 0:2. Суперник заслужив цю перемогу, бо створив багато моментів, забивши в кожному таймі. За рівнем гри клуб з Ковалівки зараз переважає львів’ян.

Мало хто чекав від команди змістовної гри в домашньому матчі з Динамо. Нічого дивного не сталося, кияни виграли 4:1, та впевнено взяли 3 очки. До 55-ої хвилини все було вирішено, коли гості забили 3 голи.

Чи зможуть гравці ФК Львів подолати кризу, та провести хороший матч з Зорею? Є великі сумніви. Луганчани зараз на піднесенні та надзвичайно мотивовані. Тим більше, що в останніх двох особистих зустрічах Зоря впевненно вигравала 2:0 та 5:0. Тому прогноз на матч Зоря ФК Львів буде негативним для гостей.

Ставки на матч

Ми підібрали три кращих ставки, на наш погляд. З огляду на теперішній стан команд, віддаємо перевагу господарям.

Перемога Зорі з форою -1,5

Віддаємо перевагу цьому парі. По-перше, результати останніх особистих зустрічей явно на користь луганчан. По-друге, вкрай невдалі виступи ФК Львів на даному етапі не дають інших варіантів. Тому ставимо на Ф1(-1,5) з коефіцієнтом 2,2 у букмекерській конторі Favorit.

Перемога Зорі в другому таймі

В матчі з Шахтарем та Десною луганчани завжди додавали і забивали важливі м’ячі. Футбол сьогодні такий, що майже все вирішується в другій половині. Велика ймовірність того, що господарі заб’ють більше голів саме після перерви. Ставимо на П1 у другому таймі з коефіцієнтом 1,76 в БК Pari Match.

Тотал більше 2,5

Наш прогноз на матч Зоря ФК Львів такий, що команди заб’ють більше двох голів. Футболістам з Луганська потрібна впевнена перемога, яка надасть їм більше сил для наступних звершень. Оборона Львова, м’яко кажучи, зовсім не вражає. Тому можна чекати не одного пропущеного м’яча від клубу. Ставим на ТБ (2,5) у букмекерській конторі 1Xbet з коефіцієнтом 1,75.

Нагадаємо, що пряма трансляція Зоря ФК Львів відбудеться 7 березня о 17:00. (Ставки на цей матч можна зробити в букмекерських компаніях Melbet та Fan Sport).

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