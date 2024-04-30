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Визначена перша символічна збірна чоловічої Суперліги

Сьогодні 10:47 138 0
Визначена перша символічна збірна чоловічої Суперліги
#Андрій Агафонов, #БК Дніпро, #Станіслав Тимофеєнко, #БК Черкаські Мавпи, #БК Рівне, #Володимир Конєв, #Максим Закурдаєв, #Елайджа Джойнер

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України назвала першу символічну збірну чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/24.

До неї увійшли троє гравців чемпіона і володаря Кубка України Дніпра та по одному — фіналіста Рівне й Черкаських Мавп.

Перша символічна п'ятірка

  • Елайджа Джойнер (Рівне, 33 матчі) — 15.2 очка, 5.7 передачі, 4.9 підбирання (коефіцієнт ефективності (РЕ): 16.9)
  • Максим Закурдаєв (Дніпро, 36 матчів) — 12.8 очка, 3.5 підбирання, 2.9 передачі (РЕ: 13.6)
  • Володимир Конєв (Дніпро, Будівельник, 32 матчі) — 13.9 очка, 6.8 підбирання, 3 передачі (РЕ: 18.7)
  • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 36 матчів) — 14.3 очка, 7.3 підбирання, 2.5 передачі (РЕ: 17.9)
  • Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 29 матчів) — 16.8 очка, 7.2 підбирання, 3 передачі (РЕ: 21.3)

За підсумками сезону Максим Закурдаєв отримав нагороду найкращому захисникові, Володимир Конєв — форвардові, а Андрій Агафонов став найкращим центровим ліги. Елайджу Джойнера було визнано найкращим легіонером чемпіонату. Форварда Станіслава Тимофеєнка вперше в кар’єрі було нагороджено титулом MVP сезону — капітан Дніпра став найціннішім гравцем ліги.

Нагадаємо, Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу. В другому матчі фінальної серії команда найкращого тренера ліги Володимира Коваля впевнено здолала Рівне з рахунком 71:50

Раніше третє місце посів столичний Київ-Баскет, який за підсумком двох зустрічей виявився сильнішим за Черкаських Мавп. 

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