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Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу

Сьогодні 20:47 3033 0
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Дніпро вдруге у своїй історії став чемпіоном України з баскетболу. В другому матчі фінальної серії команда Володимира Коваля впевнено здолала Рівне з рахунком 71:50. Поєдинок проходив у залі рівненської ДЮСШ-4. 

Оскільки в першому матчі перемогу святкували також дніпряни (73:65), вони достроково завершили двоматчеве протистояння на свою користь. 

Перша чверть пройшла у конкурентній боротьбі та завершилася лише мінімальною перемогою Дніпра. Проте вже в наступних трьох 10-хвилинках підопічні Журавльова підтвердили статус фаворита, забезпечивши собі комфортну перевагу в рахунку. 

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Дніпра Володимир Конєв, якого на післяматчевій церемонії нагородження визнали найкращим форвардом сезону. У фінальному матчі він набрав 15 очок, зробив 4 підбирання та віддав 4 передачі. 

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, фінальна серія
Другий матч, Рівне, 24 квітня 

Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Рахунок у серії: 0:2

Для Дніпра це друге чемпіонство в історії клубу. Перше золото Суперліги команда здобула в "ковідному" сезоні-2019/20, коли регулярний чемпіонат було достроково завершено через пандемію. Для Рівного сезон-2023/24 став першим на рівні елітного дивізіону. 

Нагадаємо, напередодні визначився бронзовий призер Суперліги. Третє місце посів Київ-Баскет, який за підсумком двох зустрічей виявився сильнішим за Черкаських Мавп. 

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