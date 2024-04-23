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Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги

Сьогодні 20:24 1383 0
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
#Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет святкував виїзну перемогу над Черкаськими Мавпами у другому матчі серії плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24. Рахунок зустрічі  110:90.

Найрезультативнішим баскетболістом став гравець гостей Павло Буренко, який набрав 27 очок.

Нагадаємо, в першому матчі київська команда перемогла клуб з Черкас у трилері з двома овертаймами (101:99). Серія плей-оф тривала до двох перемог  підопічні Дмитра Забірченка завоювали бронзові медалі чемпіонату.

Зазначимо, що кияни четвертий раз виграли бронзу Суперліги — раніше це ставалося у сезонах-1995/95, 1996/97 та 2020/21. Також Київ-Баскет є чотириразовим срібним призером — сезонів-1993/94, 1994/95, 2018/19 та 2019/20.

Українська баскетбольна Суперліга
Серія плей-оф за третє місце, другий матч
23 квітня

Черкаські Мавпи  Київ-Баскет 90:110 (20:33,19:28, 31:24, 20:25)

Черкаські Мавпи: Бун 21 + 8 передач + 2 блок-шоти, Далкорт 11, Кузнецов 11, Агафонов 8 + 7 підбирань + 6 передач, Новіков 0 — старт, Тішенко 18, Марченко 12, Руслов 7, Назаренко 2, Фесун 0, Упир 0

Київ-Баскет: Буренко 27 + 9 передач + 3 підбирання, Байнум 25 + 9 підбирань + 3 передачі, Заплотинський 21 + 11 підбирань, Кошеватський 19 + 5 підбирань + 5 передач, Зайцев 0 — старт, Кісільчук 9, Стародуб 3, Фреш-Стаханов 3, Когут 2, Скіра 1, Юрченко 0, Іванов 0

Слід додати, БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії.

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.

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