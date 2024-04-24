Тимофеєнка визнали MVP Суперліги-2023/24

Джерело - ФБУ.

Форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко виграв нагороду найціннішому гравцю (MVP) чемпіонату України з баскетболу-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Свій приз Тимофеєнко отримав на церемонії нагородження після другого матчу фінальної серії плей-оф Суперліги, в якому його Дніпро впевнено переміг Рівне та виграв золоті медалі.

Цього сезону Станіслав провів 36 матчів, у середньому проводячи на майданчику 25 хвилин. За відведений йому час 34-річний гравець набирав 14,3 очка, 7,3 підбирання та 2,5 передачі. Реалізація двохочкових кидків складає 62,6%.

Упродовж сезону Тимофеєнко двічі отримував нагороду MVP місяця, також він є лідером за кількістю потраплянь у символічну збірну тижня (8 разів).

Зазначимо, що найкращим форвардом сезону визнали одноклубника Тимофеєнка — Володимира Конєва, а найкращим легіонером — американського захисника Рівного Елайджу Джойнера.