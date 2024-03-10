Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1401
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 140
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 133
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 168
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3305 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 1996
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 273
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 448
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 663 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 483
Прямі трансляції

Дніпро завоював Кубок України-2024

Сьогодні 19:18 133 0
Дніпро завоював Кубок України-2024

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув мінімальну перемогу над Прометеєм у фінальному матчі Кубку України-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 65:64 на користь підопічних Дениса Журавльова.

Героєм матчу став захисник Дніпра Максим Закурдаєв, який набрав у вирішальній грі 22 очка, реалізувавши 3 з 8 триочкових.

У Прометея 13 очок, 5 підбирань та 3 передачі заробив розігруючий Ігор Клімов.

Кубок України з баскетболу
Фінал, 10 березня

Прометей — Дніпро 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

Прометей: Клевзуник 14 + 9 підбирань, Клімов 13 + 5 підбирань + 3 передачі - 3 втрати, Клебан 9 + 8 підбирань + 2 перехоплення, Безима 2, Петренко 0 — старт, Головчик 12 + 4 передачі, Шавгаров 8 + 3 передачі, Бублик 6, Безима 2, Сандул 0 + 9 підбирань

Дніпро: Закурдаєв 22, Горобченко 8 + 5 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Конєв 9 + 6 підбирань, Бондарчук 7, Тимофеєнко 4 — старт, Дубоненко 6, Вільховецький 5, Колдомасов 2, Сипало 2, Сорочан 0, Тарасенко 0

Зазначимо, що дніпряни завоювали свій п'ятий Кубок України в історії.

Напередодні в півфінальних матчах дубль Прометей здолав Київ-Баскет (89:82), а Дніпро знищив Старий Луцьк (71:59).

Коментарі ()
Популярне зараз
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1281
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1401
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3305 2
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ 824
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 1996
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 939
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117005
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35710
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28417
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64463
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360246 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50763