Головне
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 1144 1
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 255
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 335
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 18865
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 933
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4520 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 447
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8538 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1121
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 690
Прямі трансляції

Тимофеєнко зізнався, що не очікував отримати нагороду MVP Суперліги

Сьогодні 14:54 80 0
Тимофеєнко зізнався, що не очікував отримати нагороду MVP Суперліги
#БК Дніпро, #Станіслав Тимофеєнко, #Суперліга з баскетболу

Джерело - Ютуб-канал ФБУ.

Форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко здивований, що нагорода націннішому гравцю Суперліги-2023/24 дісталася саме йому. 

Своїми емоціями від перемоги над Рівним у фінальній серії Тимофеєнко поділився в ході післяматчевої пресконференції. 

"Я вже колись казав, що так, нагорода – це приємно, я трішки здивований, бо  вважав, що інший гравець отримає її. Але для мене нагорода – це не головне. Для мене головне – це кубок і ось ця медаль. Я 17 років вже у цій команді й за 17 років я вигравав і чемпіонат дублів, і кубки, але це чемпіонство перекриває все.

Як і тренер, як Микола Вільховецький, Макс Закурдаєв, ми до цього йшли дуже довго. І в нас це вийшло, емоції дуже переповнюють. Я дуже гордий за нашу команду і за наше місто", — сказав Тимофеєнко. 

Цього сезону Станіслав відіграв 36 матчів, у середньому проводячи на майданчику 25 хвилин. За відведений йому час 34-річний гравець набирав 14,3 очка, 7,3 підбирання та 2,5 передачі. Реалізація двохочкових кидків складає 62,6%. 

Упродовж сезону Тимофеєнко двічі отримував нагороду MVP місяця, також він є лідером за кількістю потраплянь у символічну збірну тижня (8 разів). 

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8538 1
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 1144 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 18865
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 28200 2
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1121
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4520 1
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107977
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340559 9
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167280 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35682 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161820
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65432 1