Тимофеєнко зізнався, що не очікував отримати нагороду MVP Суперліги

Форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко здивований, що нагорода націннішому гравцю Суперліги-2023/24 дісталася саме йому.

Своїми емоціями від перемоги над Рівним у фінальній серії Тимофеєнко поділився в ході післяматчевої пресконференції.

Як і тренер, як Микола Вільховецький, Макс Закурдаєв, ми до цього йшли дуже довго. І в нас це вийшло, емоції дуже переповнюють. Я дуже гордий за нашу команду і за наше місто", — сказав Тимофеєнко.

"Я вже колись казав, що так, нагорода – це приємно, я трішки здивований, бо вважав, що інший гравець отримає її. Але для мене нагорода – це не головне. Для мене головне – це кубок і ось ця медаль. Я 17 років вже у цій команді й за 17 років я вигравав і чемпіонат дублів, і кубки, але це чемпіонство перекриває все.

Цього сезону Станіслав відіграв 36 матчів, у середньому проводячи на майданчику 25 хвилин. За відведений йому час 34-річний гравець набирав 14,3 очка, 7,3 підбирання та 2,5 передачі. Реалізація двохочкових кидків складає 62,6%.

Упродовж сезону Тимофеєнко двічі отримував нагороду MVP місяця, також він є лідером за кількістю потраплянь у символічну збірну тижня (8 разів).