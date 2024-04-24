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Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги

Сьогодні 07:34 97 0
Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги
#БК Дніпро, #БК Рівне, #Суперліга з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 квітня, відбудеться другий поєдинок фінальної серії Суперліги України з баскетболу. БК Рівне прийматиме Дніпро.

Зустріч у залі рівненської ДЮСШ-4 розпочнеться о 19:00 за київським часом. Зазначимо, що в першому матчі сильнішими виявилися дніпряни (73:65). Серія триватиме до двох перемог.

На шляху до фіналу Дніпро подолав Черкаські Мавпи, а Рівне здолало Київ-Баскет. Нагадаємо, що кияни стали бронзовими призерами чемпіонату.

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.

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