Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 квітня, відбудеться другий поєдинок фінальної серії Суперліги України з баскетболу. БК Рівне прийматиме Дніпро.

Зустріч у залі рівненської ДЮСШ-4 розпочнеться о 19:00 за київським часом. Зазначимо, що в першому матчі сильнішими виявилися дніпряни (73:65). Серія триватиме до двох перемог.

На шляху до фіналу Дніпро подолав Черкаські Мавпи, а Рівне здолало Київ-Баскет. Нагадаємо, що кияни стали бронзовими призерами чемпіонату.

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.