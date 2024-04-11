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07.04.2024 07:40 969

Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги

Визначився перший фіналіст турніру
Сьогодні 21:00 247 1
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
#Київ-Баскет, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне святкував перемогу над командою Київ-Баскет у другому матчі серії 1/2 фіналу української баскетбольної Суперліги. Зустріч завершилася з рахунком 81:77.

Нагадаємо, в першій грі рівняни здобули розгромну перемогу — 77:43. Тож Рівне вийшло до фіналу змагань і зробило гарний подарунок своєму тренеру Михайлу Переверзію, який сьогодні святкує день народження.

У Київ-Баскета Байнум набрав 30 очок, у Буренка - 18 очок, 5 підбирань та 5 передач, але лава запасних набрала лише 5 очок, а у Вадима Заплотинського лише 1 очко при 9 підбираннях. У Рівного Олексій Соловйов в підсумку набрав 23 очка, у Джойнера - 18, а Максим Мочалов оформив дабл-дабл з 13 очок та 10 підбираннями.

На нашому сайті можна переглянути розклад півфіналів.

Суперліга з баскетболу серед чоловіків. 
Плей-оф, 1/2 фіналу
Другий матч, 11 квітня

Київ-Баскет - Рівне 78:81 (21:21, 21:19, 16:25, 20:16)

Київ-Баскет: Зайцев 11, Кошеватський 13 + 6 передач, Буренко 18 + 5 підбирань + 5 передач, Заплотинський 1 + 9 підбирань, Байнум 30 + 7 підбирань – старт; Кісільчук 3, Скіра 2, Юрченко 0, Когут 0

Рівне: Джойнер 18 + 5 підбирань, Сміт 4, Соловйов 23, Мочалов 13 + 10 підбирань, Водолазський 4 – старт; Тимощук 11 + 5 підбирань + 6 передач, Шепелев 5, Гаскінс 3, Герасимчук 0

Суперник рівнян по фіналу ще не відомий. У паралельному півфінальному протистоянні між Дніпром та Черкаськими Мавпами рахунок став рівним — 1:1. Вирішальний матч між цими командами відбудеться 14 квітня у Дніпрі. 

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