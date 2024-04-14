Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро здолав Черкаських Мавп у вирішальному третьому матчі півфінальної серії Суперліги та здобув путівку до фіналу.

Поєдинок завершився з рахунком 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17). В перших двох періодах команда з Черкасів була сильнішою та змогла створити перевагу в 17 очок. Проте в останніх чвертях дніпряни переломили хід поєдинку та створили камбек.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, півфінал

Третій матч, 14 квітня

Дніпро — Черкаські Мавпи 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)

Нагадаємо, що після одного з матчів команд у сезоні, гравець Черкаських Мавп Андрій Агафонов потролив форварда Дніпра Володимира Конєва, прийшовши на пресконференцію із тарілкою борщу.

Напередодні БК Рівне також став фіналістом Суперліги. Команда здолала у півфіналі Київ-Баскет з рахунком 2:0 у серії.