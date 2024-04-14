Головне
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 3490
Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024
Сьогодні 18:35 126
Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло
Сьогодні 18:23 140
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:17 362
Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги
Сьогодні 16:56 325
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:55 682 1
Визначилися всі учасниці фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:31 305
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі
Сьогодні 02:51 14906 1
Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі
Вчора 23:28 562 1
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Вчора 21:20 2833 1
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 574
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 747
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 332
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 890
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1059

Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги

Сьогодні 16:56 325 0
Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги
#БК Дніпро, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро здолав Черкаських Мавп у вирішальному третьому матчі півфінальної серії Суперліги та здобув путівку до фіналу. 

Поєдинок завершився з рахунком 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17). В перших двох періодах команда з Черкасів була сильнішою та змогла створити перевагу в 17 очок. Проте в останніх чвертях дніпряни переломили хід поєдинку та створили камбек.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, півфінал
Третій матч, 14 квітня 

Дніпро — Черкаські Мавпи 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)

Нагадаємо, що після одного з матчів команд у сезоні, гравець Черкаських Мавп Андрій Агафонов потролив форварда Дніпра Володимира Конєва, прийшовши на пресконференцію із тарілкою борщу.

Напередодні БК Рівне також став фіналістом Суперліги. Команда здолала у півфіналі Київ-Баскет з рахунком 2:0 у серії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги 11077
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ 3490
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства 2833 1
Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів 7722
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі 14906 1
Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія 1212 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40027
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98894
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38352
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30697
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46342
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108399