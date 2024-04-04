Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65: огляд гри 1/4 фіналу чоловічої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Столичний Київ-Баскет впевнено переміг франківське Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу, який проходив у київському палаці спорту "Венето".
Підсумковий рахунок — 86:65 на користь команди з Києва.
Перша чверть була рівною та завершилася 17:17. Але у другому відтинку столичні баскетболісти відчутно додали та пішли на велику перерву з перевагою +6.
По перерві кияни зуміли збільшити відрив від суперника до +14 і довели гру до впевненої перемоги.
Найрезультативнішим у складі господарів був американець Брентлі Байнум — 35 очок + 5 передач. У гостей відзначимо Іллю Кабацюру — 19 очок + 8 підбирань.
Столичні баскетболісти вийшли до наступного раунду змагань.
Огляд
Київ-Баскет: Байнум 35 + 5 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Буренко 10 + 8 передач + 7 підбирань - 4 втрати, Скіра 10, Заплотинський 8 + 9 підбирань, Кошеватський 2 — старт, Зайцев 11, Кісільчук 8 + 6 підбирань, Фреш-Стаханов 2, Стародуб 0 + 4 передачі, Іванов 0, Юрченко 0, Когут 0
Говерла: Кабацюра 19 + 8 підбирань - 5 втрат, Старцев 15 + 5 передач, Лесик 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Горобченко 6, Чугунов 5 — старт, Лонюк 5, Аврахов 2, Музиченко 0, Кадигроб 0, А. Тимофійчук 0
Нагадаємо, Київ-Баскет виявився сильнішим у першій грі, але поступився у другому матчі протистояння.
Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги — БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.
Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.