Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65: огляд гри 1/4 фіналу чоловічої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Столичний Київ-Баскет впевнено переміг франківське Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу, який проходив у київському палаці спорту "Венето".

Підсумковий рахунок — 86:65 на користь команди з Києва.

Перша чверть була рівною та завершилася 17:17. Але у другому відтинку столичні баскетболісти відчутно додали та пішли на велику перерву з перевагою +6.

По перерві кияни зуміли збільшити відрив від суперника до +14 і довели гру до впевненої перемоги.

Найрезультативнішим у складі господарів був американець Брентлі Байнум — 35 очок + 5 передач. У гостей відзначимо Іллю Кабацюру — 19 очок + 8 підбирань.

Столичні баскетболісти вийшли до наступного раунду змагань.

Огляд

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Третій матч

Київ, ПС "Венето", 3 квітня

Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65 (17:17, 25:19, 24:16, 20:13 )

Підсумковий рахунок у серії: 2:1