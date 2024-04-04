Головне
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 504
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 338
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 8491
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Вчора 20:56 542
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Вчора 19:54 8423
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Вчора 19:43 299
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Вчора 19:27 11932
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Вчора 18:50 391
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Вчора 16:19 15226 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Вчора 16:00 443
Прямі трансляції

Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65: огляд гри 1/4 фіналу чоловічої Суперліги

Сьогодні 09:39 58 0
Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65: огляд гри 1/4 фіналу чоловічої Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Столичний Київ-Баскет впевнено переміг франківське Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу, який проходив у київському палаці спорту "Венето".

Підсумковий рахунок — 86:65 на користь команди з Києва.

Перша чверть була рівною та завершилася 17:17. Але у другому відтинку столичні баскетболісти відчутно додали та пішли на велику перерву з перевагою +6.

По перерві кияни зуміли збільшити відрив від суперника до +14 і довели гру до впевненої перемоги.

Найрезультативнішим у складі господарів був американець Брентлі Байнум — 35 очок + 5 передач. У гостей відзначимо Іллю Кабацюру — 19 очок + 8 підбирань.

Столичні баскетболісти вийшли до наступного раунду змагань. 

Огляд

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Третій матч
Київ, ПС "Венето", 3 квітня
Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65 (17:17, 25:19, 24:16, 20:13 )
Підсумковий рахунок у серії: 2:1

Київ-Баскет: Байнум 35 + 5 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Буренко 10 + 8 передач + 7 підбирань - 4 втрати, Скіра 10, Заплотинський 8 + 9 підбирань, Кошеватський 2 — старт, Зайцев 11, Кісільчук 8 + 6 підбирань, Фреш-Стаханов 2, Стародуб 0 + 4 передачі, Іванов 0, Юрченко 0, Когут 0

Говерла: Кабацюра 19 + 8 підбирань - 5 втрат, Старцев 15 + 5 передач, Лесик 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Горобченко 6, Чугунов 5 — старт, Лонюк 5, Аврахов 2, Музиченко 0, Кадигроб 0, А. Тимофійчук 0

Нагадаємо, Київ-Баскет виявився сильнішим у першій грі, але поступився у другому матчі протистояння. 

Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги  БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.

Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 17272
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15226 3
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 21315 1
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 9098
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 44052 4
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 11932
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30198 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36531 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30493
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106551
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93876
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61307