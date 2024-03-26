Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Головне
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 13081
Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу
Сьогодні 22:24 961
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
Сьогодні 21:44 514
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:29 4761
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
Сьогодні 20:48 214
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Сьогодні 20:30 1327
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
Сьогодні 20:28 229 1
Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:12 1271
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 219
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 571
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 875
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 865
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1022
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1045
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 929

Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Сьогодні 21:16 100 0
Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги
#Київ-Баскет, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет святкував перемогу над БК Прикарпаття-Говерла.

Матч завершися з рахунком 84:73 на користь клубу з Києва. Найкращим у киян став Брентлі Байнум з 29 очками, 7 підбираннями та 5 передачами, а Павло Буренко оформив дабл-дабл з 19 очок та 10 передач. У Прикарпаття-Говерли Сергій Старцев набрав 21 очко, додавши 8 підбирань та 6 передач. Його підтримали Ілля Чугунов з 17 очками та Ілля Кабацюра з 16 очками.

Другий матч протистояння відбудеться 30 березня. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

Раніше Черкаські Мавпи переграли Запоріжжя у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Перший матч
26 березня

Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 82:73 (24:23, 21:15, 15:13, 24:22)

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 4761
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН 13081
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4971
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 11541
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 10232 1
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8662
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338477 9
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16336 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358659
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24047 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13282
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361351 1