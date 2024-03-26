Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі чвертьфінального протистояння української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет святкував перемогу над БК Прикарпаття-Говерла.

Матч завершися з рахунком 84:73 на користь клубу з Києва. Найкращим у киян став Брентлі Байнум з 29 очками, 7 підбираннями та 5 передачами, а Павло Буренко оформив дабл-дабл з 19 очок та 10 передач. У Прикарпаття-Говерли Сергій Старцев набрав 21 очко, додавши 8 підбирань та 6 передач. Його підтримали Ілля Чугунов з 17 очками та Ілля Кабацюра з 16 очками.

Другий матч протистояння відбудеться 30 березня. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

Раніше Черкаські Мавпи переграли Запоріжжя у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Перший матч

26 березня

Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 82:73 (24:23, 21:15, 15:13, 24:22)