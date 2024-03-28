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Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги

Сьогодні 19:01 57 0
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
#БК Дніпро, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро обіграв Політехніку-Галичину в другому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 49:101. У першій грі дніпряни також виявилися сильнішими (97:53).

Дніпро став другим півфіналістом Суперліги та зіграє з Черкаськими Мавпами, які здолали Запоріжжя.

Зазначимо, що зустріч переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Другий матч
Дніпро, 28 березня

Політехніка-Галичина - Дніпро 49:101 (18:22, 7:27, 11:23, 13:29)

Рахунок у серії 0:2

Нагадаємо, Дніпро приймав чвертьфінальну серію плей-оф за згодою сторін. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату. 

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