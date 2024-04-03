Головне
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 19:54 51
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Сьогодні 19:43 75
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Сьогодні 19:27 1929
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Сьогодні 18:50 143
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 9963 2
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 229
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 373
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 13907
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 675
Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ
Сьогодні 11:31 307
Прямі трансляції

Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги

Сьогодні 19:43 75 0
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Фото:ФБУ
#Київ-Баскет, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Столичний Київ-Баскет впевнено переміг франківське Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу, який проходив у київському палаці спорту "Венето".

Підсумковий рахунок — 86:65 на користь команди з Києва.

Перша чверть була рівною та завершилася 17:17. Але у другому відтинку столичні баскетболісти відчутно додали та пішли на велику перерву з перевагою +6.

По перерві кияни зуміли збільшити відрив від суперника до +14 і довели гру до впевненої перемоги.

Найрезультативнішим у складі господарів був американець Брентлі Байнум — 35 очок + 5 передач. У гостей відзначимо Іллю Кабацюру — 19 очок + 8 підбирань.

Столичні баскетболісти вийшли до наступного раунду змагань. 

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Третій матч
Київ, ПС "Венето", 3 квітня
Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65 (17:17, 25:19, 24:16, 20:13 )
Підсумковий рахунок у серії: 2:1

Нагадаємо, Київ-Баскет виявився сильнішим у першій грі, але поступився у другому матчі протистояння. 

Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги  БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.

Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 7747
Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ 4615
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 9963 2
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 13907
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт 4815
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 37766 4
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20986 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137550 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117954
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48029 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70430
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29529