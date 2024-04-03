Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Столичний Київ-Баскет впевнено переміг франківське Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу, який проходив у київському палаці спорту "Венето".
Підсумковий рахунок — 86:65 на користь команди з Києва.
Перша чверть була рівною та завершилася 17:17. Але у другому відтинку столичні баскетболісти відчутно додали та пішли на велику перерву з перевагою +6.
По перерві кияни зуміли збільшити відрив від суперника до +14 і довели гру до впевненої перемоги.
Найрезультативнішим у складі господарів був американець Брентлі Байнум — 35 очок + 5 передач. У гостей відзначимо Іллю Кабацюру — 19 очок + 8 підбирань.
Столичні баскетболісти вийшли до наступного раунду змагань.
Нагадаємо, Київ-Баскет виявився сильнішим у першій грі, але поступився у другому матчі протистояння.
Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги — БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.
Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.