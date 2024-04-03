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35 очок Байнума — в топ-10 найрезультативніших перфомансів у історії плей-оф Суперліги

Сьогодні 21:29 65 0
35 очок Байнума — в топ-10 найрезультативніших перфомансів у історії плей-оф Суперліги
#Київ-Баскет, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - ФБУ.

Форвард Київ-Баскета Брентлі Байнум набрав 35 очок у третій грі серії чвертьфіналу плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу проти Прикарпаття-Говерли, який київська команда виграла з рахунком 86:65 і вийшла до 1/2 фіналу змагання.

Це 8-й кращий показник індивідуальної результативності в історії плей-оф найсильнішої баскетбольної ліги України.

Про історичне досягнення повідомляє сайт ФБУ.

Американський легіонер за 34 хвилини на майданчику реалізував 14 із 17 двоочкових, 1 з 2 триочкових кидків, а також 4 із 6 штрафних. 

Топ-10

  • 1. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ,  2013) — 50 очок проти Галичини
  • 2. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ,  2012) — 45 очок проти Будівельника
  • 3. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ,  2012) — 40 очок проти Хіміка
  • 3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи, 2018) — 40 очок проти Авантаж-Політехніка
  • 5. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ,  2010) — 37 очок проти Дніпра
  • 5. Майкл Холтон (Запоріжжя, 2019) — 37 очок проти Дніпра
  • 7. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ,  2012) — 36 очок проти Будівельника
  • 8. Брентлі Байнум (Київ-Баскет, 2024) — 35 очок проти Прикарпаття-Говерли
  • 8. Дмитро Глєбов (Донецьк, 2014) — 35 очок проти Ферро-ЗНТУ
  • 8. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ, 2010) — 35 очок проти Азовмаша
  • 8. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ,  2012) — 35 очок проти Донецька
  • 8. Малі Трент (Запоріжжя, 2019) — 35 очок проти Черкаських Мавп

Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги  БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.

Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро  Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Прометей виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу Латвійсько-естонської ліги (ЛЕБЛ).

БК Дніпро завоював Кубок України-2024

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