Джерело - ФБУ.
Форвард Київ-Баскета Брентлі Байнум набрав 35 очок у третій грі серії чвертьфіналу плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу проти Прикарпаття-Говерли, який київська команда виграла з рахунком 86:65 і вийшла до 1/2 фіналу змагання.
Це 8-й кращий показник індивідуальної результативності в історії плей-оф найсильнішої баскетбольної ліги України.
Про історичне досягнення повідомляє сайт ФБУ.
Американський легіонер за 34 хвилини на майданчику реалізував 14 із 17 двоочкових, 1 з 2 триочкових кидків, а також 4 із 6 штрафних.
Топ-10
- 1. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2013) — 50 очок проти Галичини
- 2. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 45 очок проти Будівельника
- 3. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 40 очок проти Хіміка
- 3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи, 2018) — 40 очок проти Авантаж-Політехніка
- 5. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ, 2010) — 37 очок проти Дніпра
- 5. Майкл Холтон (Запоріжжя, 2019) — 37 очок проти Дніпра
- 7. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 36 очок проти Будівельника
- 8. Брентлі Байнум (Київ-Баскет, 2024) — 35 очок проти Прикарпаття-Говерли
- 8. Дмитро Глєбов (Донецьк, 2014) — 35 очок проти Ферро-ЗНТУ
- 8. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ, 2010) — 35 очок проти Азовмаша
- 8. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 35 очок проти Донецька
- 8. Малі Трент (Запоріжжя, 2019) — 35 очок проти Черкаських Мавп
Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги — БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.
Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро — Черкаські Мавпи.
Нагадаємо, Прометей виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу Латвійсько-естонської ліги (ЛЕБЛ).