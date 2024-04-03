Джерело - ФБУ.

Форвард Київ-Баскета Брентлі Байнум набрав 35 очок у третій грі серії чвертьфіналу плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу проти Прикарпаття-Говерли, який київська команда виграла з рахунком 86:65 і вийшла до 1/2 фіналу змагання.

Це 8-й кращий показник індивідуальної результативності в історії плей-оф найсильнішої баскетбольної ліги України.

Про історичне досягнення повідомляє сайт ФБУ.

Американський легіонер за 34 хвилини на майданчику реалізував 14 із 17 двоочкових, 1 з 2 триочкових кидків, а також 4 із 6 штрафних.

Топ-10

1. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2013) — 50 очок проти Галичини

2. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 45 очок проти Будівельника

3. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 40 очок проти Хіміка

3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи, 2018) — 40 очок проти Авантаж-Політехніка

5. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ, 2010) — 37 очок проти Дніпра

5. Майкл Холтон (Запоріжжя, 2019) — 37 очок проти Дніпра

7. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 36 очок проти Будівельника

8. Брентлі Байнум (Київ-Баскет, 2024) — 35 очок проти Прикарпаття-Говерли

8. Дмитро Глєбов (Донецьк, 2014) — 35 очок проти Ферро-ЗНТУ

8. Стівен Буртт (Ферро-ЗНТУ, 2010) — 35 очок проти Азовмаша

8. Ренді Калпеппер (Ферро-ЗНТУ, 2012) — 35 очок проти Донецька

8. Малі Трент (Запоріжжя, 2019) — 35 очок проти Черкаських Мавп

Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги — БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.

Інший фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро — Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Прометей виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу Латвійсько-естонської ліги (ЛЕБЛ).

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