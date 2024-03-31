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Рівне вирвало перемогу над Старим Луцьком та вийшло до півфіналу Суперліги
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Рівне вирвало перемогу над Старим Луцьком та вийшло до півфіналу Суперліги

Сьогодні 20:22 228 1
Рівне вирвало перемогу над Старим Луцьком та вийшло до півфіналу Суперліги
#БК Рівне, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Рівне обіграло Старий Луцьк в другому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 90:91. У першій грі рівняни також виявилися сильнішими (92:68).

Рівне стало третім півфіналістом Суперліги та зіграє з переможцем пари Київ-Баскет - Говерла. Зазначимо, що Київ-Баскет поступився у другому матчі протистояння. 

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Старого Луцька Олександр Кольченко, який набрав 27 очок.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Другий матч
Луцьк, 31 березня

Старий Луцьк - Рівне 90:91 (24:27, 25:27, 21:20, 20:17)

Рахунок у серії 0:2

Нагадаємо, Дніпро, який вже вийшов до півфіналу змагання, приймав чвертьфінальну серію плей-оф за згодою сторін. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату. 

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