Рівне вирвало перемогу над Старим Луцьком та вийшло до півфіналу Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Рівне обіграло Старий Луцьк в другому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 90:91. У першій грі рівняни також виявилися сильнішими (92:68).

Рівне стало третім півфіналістом Суперліги та зіграє з переможцем пари Київ-Баскет - Говерла. Зазначимо, що Київ-Баскет поступився у другому матчі протистояння.



Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Старого Луцька Олександр Кольченко, який набрав 27 очок.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Другий матч

Луцьк, 31 березня

Старий Луцьк - Рівне 90:91 (24:27, 25:27, 21:20, 20:17)

Рахунок у серії 0:2

Нагадаємо, Дніпро, який вже вийшов до півфіналу змагання, приймав чвертьфінальну серію плей-оф за згодою сторін. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.