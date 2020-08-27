Ліга проведе нараду з гравцями через ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Два топові клуби НБА з Лос-Анджелеса Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

На загальних зборах гравців команди з Лос-Анджелеса стали єдиними проголосували за бойкот всього залишку сезону.

Баскетболісти інших 11 клубів обрали продовжити сезон, але з гарантією того, що ліга від свого імені виступить за правові реформи в США.

Sources: The Lakers and Clippers have voted to boycott the NBA season. Most other teams voted to continue. LeBron James has exited the meeting. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

Коли ветеран Маямі Удоніс Хаслем задав питання, як закінчувати плей-оф без участі Лейкерс і Кліпперс, Леброн Джеймс покинув збори, а разом з ним пішли й інші гравці обох команд.

На цьому зустріч була завершена без остаточно прийнятого рішення щодо продовження сезону.

Очікується, що найближчим часом відбудуться екстрені збори Ради керівників всіх 30 клубів, які обговорять питання потенційного бойкоту сезону.

Протест викликаний стрільбою поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка у Вісконсині. Поліцейські кілька разів вистрілили чоловіку в спину, коли той ішов до машини. 29-річний Блейк перебуває в реанімації у важкому стані.

Раніше, НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого.