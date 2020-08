Два топові клуби НБА з Лос-Анджелеса Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

На загальних зборах гравців команди з Лос-Анджелеса стали єдиними проголосували за бойкот всього залишку сезону.

Баскетболісти інших 11 клубів обрали продовжити сезон, але з гарантією того, що ліга від свого імені виступить за правові реформи в США.

