ФБУ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону у Суперлізі

Федерація просить уболівальників вибрати MVP сезону

Джерело - ФБУ.

Сайт Федерації баскетболу України запустив вболівальницьке голосування за найкращого гравця сезону в Суперлізі Парі-Матч.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

Пропонують зробити свій вибір та визначити найціннішого виконавця регулярного чемпіонату саме серед вболівальницької аудиторії. MVP сезону та найкращих гравців чемпіонату офіційно буде оголошено пізніше.

Джаред Террелл (Дніпро, 12 матчів) - 20.0 очка, 3.3 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 18.1)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, 23 матчі) - 10.6, 4.8 підбирань, 2.9 передачі (РЕ 13.3)

Денис Лукашов (Прометей, 24 матча) - 10.5 очка, 6,4 передачі, 4,0 підбирання (РЕ 17.1)

Льюїс Салліван (Хімік, 25 матчів) - 16.7 очка, 8.4 підбирання, 1.4 передачі (РЕ 19.8)

Брюс Мессі (Одеса, 24 матчі) - 20.4 очка, 4.6 підбирання, 4.3 передачі (РЕ 20.7)

Діон Райт (Черкаські Мавпи, 23 матчі) - 16.5 очка, 7.3 підбирання, 2.8 передачі (РЕ 20.7)

Квентін Петерсон (Миколаїв, 18 матчів) - 29.5 очка, 7.6 підбирання, 6.1 (РЕ 26.9)

Брендон Рендольф (Запоріжжя, 25 матчів) - 19.8 очка, 4.8 підбирання, 4.2 передачі (РЕ 19.0)

Делван Грем (Харківські Соколи, 12 матчів) - 20.3 очка, 9.4 підбирання, 1.7 передачі (РЕ 20.4)

Раніше, ФБУ назвала найкращого захисника сезону у Суперлізі.