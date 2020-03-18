ФБУ назвала найкращого захисника сезону у Суперлізі

Лукашов став найкращим захисником сезону

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України визначила найкращим захисником чемпіонату розігруючого Прометея Дениса Лукашова.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

Капітан дебютанта елітного дивізіону відіграв в усіх 24 матчах Прометея в регулярному чемпіонаті. В середньому на майданчику Лукашов проводив 30.4 хвилини, набираючи 10.5 очка (61.3% двоочкових, 42.5% триочкових, 88.5% штрафних), робив 6.4 передачі та 4.0 підбирання.

Рейтинг ефективності (РЕ) захисника склав 17.1 бали, що є найкращим показником серед усіх українських гравців Суперліги Парі-Матч. Також Лукашов став найкращим асистентом ліги та автором рекорду сезону – в матчі проти Хіміка (87:75) захисник збірної України віддав 13 результативних передач.

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