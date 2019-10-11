Барклі: Ті, хто критикує НБА - ідіоти. Вирішується доля мільярдів доларів

Член Зали слави про конфлікт НБА з Китаєм

Член Залу слави Чарльз Барклі розуміє позицію НБА і її учасників у політичному конфлікті з Китаєм, який стався після твіти генменеджера Рокетс Деріла Морі.

Про це він зізнався в інтерв'ю Fadeaway World.

"На кону мільярди доларів. Це ділове рішення, це бізнес. Я розумію НБА. Для власників і гравців вирішується доля мільярдів доларів. Ті, хто критикує Сільвера - ідіоти, бовдури і дурні. НБА робить мільярди доларів в Китаї, ці гроші потім йдуть власникам і гравцям. Це ділове, бізнес-рішення і я повністю розумію їх", - заявив Барклі.

Раніше, команди НБА готуються до зниження зарплат через конфлікт з Китаєм.

Нагадаємо, через конфлікт з Китаєм НБА втратить близько 4 мільярдів доларів. Центральне телебачення Китаю (CCTV) відмовилося від показу товариських матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через скандал навколо твіту генерального менеджера клубу НБА Х'юстон Рокетс Деріла Морі на підтримку протестів у Гонконзі.