Команди НБА готуються до зниження зарплат через конфлікт з Китаєм

НБА торкнуться фінансові проблеми

П'ять клубів НБА сказали своїм співробітникам готувати план дій на випадок, якщо межа зарплат на сезон-2020/21 впаде на 10-15 відсотків через неотриманих доходів у зв'язку з конфліктною ситуацією між НБА і Китаєм.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Межа зарплат на наступний сезон буде офіційно встановлено не раніше червня.

Нагадаємо, через конфлікт з Китаєм НБА втратить близько 4 мільярдів доларів. Центральне телебачення Китаю (CCTV) відмовилося від показу товариських матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через скандал навколо твіту генерального менеджера клубу НБА Х'юстон Рокетс Деріла Морі на підтримку протестів у Гонконзі.