У Китаї припинили показувати матчі НБА

До скандалу призвів пост у соцмережі президента клубу

Центральне телебачення Китаю (CCTV) відмовилося від показу товариських матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через скандал навколо твіту генерального менеджера клубу НБА Х'юстон Рокетс Деріла Морі на підтримку протестів у Гонконзі.

Про це повідомляє Reuters.

"Китайське державне телебачення заявило, що не транслюватиме товариські матчі НБА, що проводяться в країні цього тижня, що призведе до подальшого тиску на баскетбольну лігу США після твіта керівника Х'юстон Рокетс, який підтримував протести в Гонконзі", - йдеться в повідомленні.

7 жовтня Морі вже вибачився за свій пост, який він опублікував 5 жовтня і незабаром видалив. Крім того, НБА опублікувала заяву, в якій висловила жаль з приводу твіта Морі, викликавши критику з боку законодавців США. Як заявив Kyodo News адвокат і комісар НБА Адам Сільвер, асоціація підтримує свободу слова. Цю заяву в CCTV вважають неприйнятною.

"Ми рішуче виступаємо проти підтримки, яку висловив Сільвер Морі, пояснивши її свободою слова, і вважаємо, що будь-які коментарі, які кидають виклик суверенітету і соціальній стабільності країни, що не входять в сферу свободи слова", - підкреслили в CCTV.

Крім того, в компанії Tencent Holdings, яка володіє ексклюзивними правами на онлайн-трансляцію матчів НБА в Китаї, заявили, що не будуть показувати матчі за участю Х'юстон Рокетс.

Як повідомляла Tencent в липні, минулий сезон ліги на її платформі дивилося 490 млн китайських фанатів, що в три рази більше, ніж в сезонах 2014-2015.

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