У Китаї припинили показувати матчі НБА

Джерело - sport.ua.
Центральне телебачення Китаю (CCTV) відмовилося від показу товариських матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через скандал навколо твіту генерального менеджера клубу НБА Х'юстон Рокетс Деріла Морі на підтримку протестів у Гонконзі.
Про це повідомляє Reuters.
"Китайське державне телебачення заявило, що не транслюватиме товариські матчі НБА, що проводяться в країні цього тижня, що призведе до подальшого тиску на баскетбольну лігу США після твіта керівника Х'юстон Рокетс, який підтримував протести в Гонконзі", - йдеться в повідомленні.
7 жовтня Морі вже вибачився за свій пост, який він опублікував 5 жовтня і незабаром видалив. Крім того, НБА опублікувала заяву, в якій висловила жаль з приводу твіта Морі, викликавши критику з боку законодавців США. Як заявив Kyodo News адвокат і комісар НБА Адам Сільвер, асоціація підтримує свободу слова. Цю заяву в CCTV вважають неприйнятною.
"Ми рішуче виступаємо проти підтримки, яку висловив Сільвер Морі, пояснивши її свободою слова, і вважаємо, що будь-які коментарі, які кидають виклик суверенітету і соціальній стабільності країни, що не входять в сферу свободи слова", - підкреслили в CCTV.
Крім того, в компанії Tencent Holdings, яка володіє ексклюзивними правами на онлайн-трансляцію матчів НБА в Китаї, заявили, що не будуть показувати матчі за участю Х'юстон Рокетс.
Як повідомляла Tencent в липні, минулий сезон ліги на її платформі дивилося 490 млн китайських фанатів, що в три рази більше, ніж в сезонах 2014-2015.
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