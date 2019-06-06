Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

У фіналі НБА сезону 2018/19 зіграють Голден Стейт і Торонто.
Ліга опублікувала розклад фінальної серії плей-оф. Перший матч відбудеться 31 травня в Торонто.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
Розклад:
31 травня. 04:00. Торонто - Голден Стейт 118:109
3 червня. 03:00. Торонто - Голден Стейт 104:109
6 червня. 04:00. Голден Стейт - Торонто
8 червня. 04:00. Голден Стейт - Торонто
11 червня. 04:00 *. Торонто - Голден Стейт
14 червня. 04:00 *. Голден Стейт - Торонто
17 червня. 03:00 *. Торонто - Голден Стейт
* - за потреби.
Час початку матчів - київський.
Джерело - Чемпіон.