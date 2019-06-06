Голден Стейт Ворріорз - Торонто Репторз 109:123
Рахунок у серії - 1:2
Торонто Репторз виграли третю гру фінальної серії НБА у Голден Стейт Ворріорз - 123:109.
Канадійці захопили перевагу на самому початку гри та лідирували у матчі до фінальної сирени.
Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Ворріорз Стефен Каррі, який набрав 47 очок.
Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА
Слід зазначити, що Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Клея Томсона, що й відіграло вирішальну роль у розгромній поразці. Таким чином Торонто лідирують у серії - 2:1. Наступна гра відбудеться післязавтра, 8 червня в Окленді.
Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.
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Джерело - Чемпіон.