Динозаври здобули важливу гостьову перемогу

Чемпіонат НБА

Фінал. 3-й матч

6 червня

Голден Стейт Ворріорз - Торонто Репторз 109:123

Рахунок у серії - 1:2

Торонто Репторз виграли третю гру фінальної серії НБА у Голден Стейт Ворріорз - 123:109.

Канадійці захопили перевагу на самому початку гри та лідирували у матчі до фінальної сирени.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Ворріорз Стефен Каррі, який набрав 47 очок.

Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

Слід зазначити, що Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Клея Томсона, що й відіграло вирішальну роль у розгромній поразці. Таким чином Торонто лідирують у серії - 2:1. Наступна гра відбудеться післязавтра, 8 червня в Окленді.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Not our night. Raptors lead the series 2-1. Публикация от Golden State Warriors (@warriors) 5 Июн 2019 в 8:40 PDT

Джерело - Чемпіон.