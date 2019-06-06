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Торонто переміг Голден Стейт та повів у фінальній серії

Сьогодні 06:59 361 0
Динозаври здобули важливу гостьову перемогу
Торонто переміг Голден Стейт та повів у фінальній серії
Чемпіонат НБА
Фінал. 3-й матч
6 червня

Голден Стейт Ворріорз - Торонто Репторз 109:123

Рахунок у серії - 1:2

Торонто Репторз виграли третю гру фінальної серії НБА у Голден Стейт Ворріорз - 123:109.

Канадійці захопили перевагу на самому початку гри та лідирували у матчі до фінальної сирени.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Ворріорз Стефен Каррі, який набрав 47 очок.

  Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

Слід зазначити, що Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Клея Томсона, що й відіграло вирішальну роль у розгромній поразці. Таким чином Торонто лідирують у серії - 2:1. Наступна гра відбудеться післязавтра, 8 червня в Окленді.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

 
 
 
 
 
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Not our night. Raptors lead the series 2-1.

Публикация от Golden State Warriors (@warriors)

Джерело - Чемпіон.

#Каррі, #Голден Стейт, #Ворріорз, #Торонто, #Репторз, #нба, #фінал
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