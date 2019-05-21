Воїни в суху "закрили" серію проти Трейл Блейзерс

Голден Стейт Ворріорз знищив у фіналі Західної конференції Портленд Трейл Блейзерс та пробився до головного фіналу НБА.

У 4-й грі, яка відбулася на домашній арені Портленда - Мода-центр, Каррі і компанія здобули перемогу в овертаймі 119:117.

Чергову феноменальну гру продемонстрував лідер ГС Стеф Каррі, який зробив тріпл-дабл - 37 очок, 11 асистів та 12 підбирань. Слід додати, що у звітній грі Стеф реалізував 7 триочкових з 16 спроб.

Також тріпл-дабл на рахунку Дреймонда Гріна - 18 очок, 11 асистів та 14 підбирань.

Зазначимо, що Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Андре Ігудали.

Портленд мав шанс врятувати поєдинок, але триочковий кидок Деміана Лілларда з фінальою сиреною виявився вкрай невдалим.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Мілуокі грає проти Торонто, та лідирує в серії - 2:1.

Чемпіонат НБА, плей-оф

Фінал Західної конференції

21 травня

Портленд - Голден Стейт 117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)

Джерело - Чемпіон.