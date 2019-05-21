Голден Стейт Ворріорз знищив у фіналі Західної конференції Портленд Трейл Блейзерс та пробився до головного фіналу НБА.
У 4-й грі, яка відбулася на домашній арені Портленда - Мода-центр, Каррі і компанія здобули перемогу в овертаймі 119:117.
Чергову феноменальну гру продемонстрував лідер ГС Стеф Каррі, який зробив тріпл-дабл - 37 очок, 11 асистів та 12 підбирань. Слід додати, що у звітній грі Стеф реалізував 7 триочкових з 16 спроб.
Також тріпл-дабл на рахунку Дреймонда Гріна - 18 очок, 11 асистів та 14 підбирань.
Зазначимо, що Голден Стейт грав без двох ключових гравців - Кевіна Дюранта та Андре Ігудали.
Портленд мав шанс врятувати поєдинок, але триочковий кидок Деміана Лілларда з фінальою сиреною виявився вкрай невдалим.
Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Мілуокі грає проти Торонто, та лідирує в серії - 2:1.
Портленд - Голден Стейт 117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)
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For the fifth straight year, the Warriors are Western Conference Champions 💥
Джерело - Чемпіон.