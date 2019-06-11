Мій профіль
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 1143
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 369
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 227
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 05:09 288
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 711
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1212
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 3851 2
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1302
Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу
Вчора 13:11 1255
Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020
Вчора 11:11 414
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:37 Блог Переможний гол Яремчука у ворота Люксембурга 1100
07:23 Футбол Україна - Люксембург: огляд матчу 369
06:55 Футбол U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу 1143
06:54 Баскетбол Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу 227
05:42 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 504
05:38 Баскетбол Лідер Голден Стейт отримав рецидив травми та покинув майданчик у 2 чверті 322
05:09 Футбол Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург 288
00:54 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 4012
00:41 Футбол Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020 501
10 Червня 2019
23:36 Футбол Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу 1212
23:36 Футбол Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020 711
23:35 Футбол Україна - Люксембург 1:0. Як це було 3851 2
23:26 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився продавати Погба в Реал 244
23:11 Футбол Попов зможе зіграти у півфіналі чемпіонату світу 511
22:53 Футбол Срна більше не потрібен Кальярі 393
22:34 Легка атлетика У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing 214
22:16 Футбол Зінченко підтвердив, що зустрічається із журналісткою телеканалу Футбол 626
21:54 Футбол Петраков: Зробимо все можливе, щоб у фіналі італійці дивилися на нас з трибун 329
21:35 Шахи Сестри Музичук здобули перемоги у дев'ятому турі на турнірі претенденток 341
21:21 Футбол Матчі Ліги Європи Зоря гратиме в Запоріжжі 204
20:57 Баскетбол Легендарний гравець НБА завершив кар'єру 383
20:33 Футбол Україна - Люксембург: стартові склади команд 509
20:15 Футбол Форвард збірної Люксембургу: Я приїхав помститися Україні 687 1
19:55 Футбол Який гравець, мати рідна - іспанський журналіст вражений Циганковим 1163
19:38 Бокс Ломаченко може зустрітися з Лопесом уже наступного року 483

Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу

Сьогодні 06:54 227 0
Ворріорз в драматичному поєдинку здобули перемогу у Репторз та скоротили рахунок в серії до мінімуму
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу

Голден Стейт вирвав перемогу в 5-й грі фінальної серії НБА проти Торонто - 106:105.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Воїнів Стефен Каррі, який набрав 31 очко, реалізувавши 10 з 23 кидків із гри.

Каліфорнійці скоротили рахунок у серії (2:3). Наступний матч команди зіграють в Окленді, на домашньому паркеті Голден Стейт, 14 червня.

У звітній грі підопічні Керра втратили двох основних гравців - Кевіна Дюранта та Кевона Луні, які не змогли дограти поєдинок через травми.

Чемпіонат НБА. Фінал
11 червня, 5-й матч
 
Торонто - Голден Стейт 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
Рахунок у серії - 3:2

Джерело - Чемпіон.

#Голден Стейт, #Торонто, #фінал, #НБА
Коментарі ()