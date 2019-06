Голден Стейт вирвав перемогу в 5-й грі фінальної серії НБА проти Торонто - 106:105.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Воїнів Стефен Каррі, який набрав 31 очко, реалізувавши 10 з 23 кидків із гри.

Каліфорнійці скоротили рахунок у серії (2:3). Наступний матч команди зіграють в Окленді, на домашньому паркеті Голден Стейт, 14 червня.

Let's bring this back to The Bay.



Raptors lead the series 3-2. pic.twitter.com/lXNGU213E9