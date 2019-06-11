Голден Стейт вирвав перемогу в 5-й грі фінальної серії НБА проти Торонто - 106:105.
Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Воїнів Стефен Каррі, який набрав 31 очко, реалізувавши 10 з 23 кидків із гри.
Каліфорнійці скоротили рахунок у серії (2:3). Наступний матч команди зіграють в Окленді, на домашньому паркеті Голден Стейт, 14 червня.
Let's bring this back to The Bay.— Golden State Warriors (@warriors) 11 июня 2019 г.
Raptors lead the series 3-2. pic.twitter.com/lXNGU213E9
У звітній грі підопічні Керра втратили двох основних гравців - Кевіна Дюранта та Кевона Луні, які не змогли дограти поєдинок через травми.
Чемпіонат НБА. Фінал
11 червня, 5-й матч
Торонто - Голден Стейт 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
Рахунок у серії - 3:2
Джерело - Чемпіон.