Ворріорз в драматичному поєдинку здобули перемогу у Репторз та скоротили рахунок в серії до мінімуму

Голден Стейт вирвав перемогу в 5-й грі фінальної серії НБА проти Торонто - 106:105.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Воїнів Стефен Каррі, який набрав 31 очко, реалізувавши 10 з 23 кидків із гри.

Каліфорнійці скоротили рахунок у серії (2:3). Наступний матч команди зіграють в Окленді, на домашньому паркеті Голден Стейт, 14 червня.

Let's bring this back to The Bay.



Raptors lead the series 3-2. pic.twitter.com/lXNGU213E9 — Golden State Warriors (@warriors) 11 июня 2019 г.

У звітній грі підопічні Керра втратили двох основних гравців - Кевіна Дюранта та Кевона Луні, які не змогли дограти поєдинок через травми.

Чемпіонат НБА. Фінал

11 червня, 5-й матч

Торонто - Голден Стейт 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Рахунок у серії - 3:2

Джерело - Чемпіон.