Воїни здобули важливу гостьову перемогу

Чемпіонат НБА

Фінал. 2-й матч

3 червня

Торонто Репторз - Голден Стейт Ворріорз 104:109

Рахунок у серії - 1:1

У другому матчі фінальної серії НБА Голден Стейт Ворріорз переміг Торонто Репторз - 109:104.

Перша половина зустрічі залишилася за господарями 59:54, хоча перевага Репторз досягала 12 очок.

Каррі і Ко приголомшливо розпочали 3 чверть ривком 18:0 та зуміли довести гру до перемоги.

Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА

Слід зазначити, що не змогли дограти гру гравці ГС Кевін Луні та Клей Томсон, які зазнали пошкоджень.

Тепер команди переїдуть до Окленда, де зіграють дві наступні гри.

Нагадаємо, у першій грі фінальної серії Торонто переміг - 118:109.

Також у стартовій грі фіналу, лідеру Голден Стейт Стефу Каррі підкорилося унікальне досягнення.

Джерело - Чемпіон.