Торонто збільшив перевагу у серії проти Голден Стейт

У четвертому матчі фінальної серії НБА баскетболісти Голден Стейт Варріоз на власному майданчику поступилися Торонто Репторз - 92:105.
Гості із другої чверті почали захоплювати перевагу, яку не відпустили до кінця матчу.
Найрезультативнішим у матчі став нападник Торонто Кавай Леонард, який набрав 36 очок і зробив12 підборів.
Чемпіонат НБА
Фінал. 4-й матч
8 червня
Голден Стейт Ворріорз - Торонто Репторз 92:105 (23-17, 23-25, 21-37, 25-26)
Рахунок у серії - 1:3
Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.
Нагадаємо, Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА.
Джерело - Чемпіон.