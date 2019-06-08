Торонто збільшив перевагу у серії проти Голден Стейт

У четвертому матчі фінальної серії НБА баскетболісти Голден Стейт Варріоз на власному майданчику поступилися Торонто Репторз - 92:105.

Гості із другої чверті почали захоплювати перевагу, яку не відпустили до кінця матчу.

Найрезультативнішим у матчі став нападник Торонто Кавай Леонард, який набрав 36 очок і зробив12 підборів.

Чемпіонат НБА

Фінал. 4-й матч

8 червня

Голден Стейт Ворріорз - Торонто Репторз 92:105 (23-17, 23-25, 21-37, 25-26)

Рахунок у серії - 1:3

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Нагадаємо, Бруклін планує підписати двох суперзірок НБА.

Джерело - Чемпіон.