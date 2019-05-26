Торонто обіграв Мілуокі і вперше в історії вийшов у фінал НБА

У шостому матчі фіналу Східної конференції НБА Торонто вдома обіграв Мілуокі з рахунком 100:94.
Канадський клуб здобув перемогу в серії 4-2. Клуб вперше в історії вийшов у фінал НБА.
Головним героєм зустрічі став форвард Торонто Кавай Леонард, в активі якого 27 очок, 17 підбирань і 7 результативних передач.
У фіналі НБА Торонто зіграє з Голден Стейт.
НБА
Плей-оф
1/2 фіналу
Шостий матч
Торонто - Мілуокі 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)
Раніше, Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета.
Джерело - Чемпіон.