Торонто обіграв Мілуокі і вперше в історії вийшов у фінал НБА

У шостому матчі фіналу Східної конференції НБА Торонто вдома обіграв Мілуокі з рахунком 100:94.

Канадський клуб здобув перемогу в серії 4-2. Клуб вперше в історії вийшов у фінал НБА.

Головним героєм зустрічі став форвард Торонто Кавай Леонард, в активі якого 27 очок, 17 підбирань і 7 результативних передач.

У фіналі НБА Торонто зіграє з Голден Стейт.

НБА

Плей-оф

1/2 фіналу

Шостий матч

Торонто - Мілуокі 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

Раніше, Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета.

Джерело - Чемпіон.